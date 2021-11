PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Almería ‘Hoy no bebo. Pruebo mi libertad’, lema del Día Sin Alcohol 2021 jueves 11 de noviembre de 2021 , 14:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial de salud, el vicepresidente de de ARA y la concejala de Familia, han presentado hoy la programación de cara al 15 de noviembre







El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y el vicepresidente y presidente en funciones de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados en Almería, ARA, Ramón Fernández Quijano, y la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, han presentado esta mañana las actividades programadas con motivo de la celebración del Día Sin Alcohol que se celebrará el próximo 15 de noviembre, una efeméride impulsada para reflexionar y concienciar a la población acerca de la problemática que el consumo de alcohol representa para el ser humano. El lema de este año es ‘Hoy no bebo. Pruebo mi libertad’.



Tanto el delegado territorial como la concejala y actual presidente en funciones de ARA, han recordado “la gran labor desarrollada por el anterior presidente de la Asociación de Alcohólicos Rahabilitados, José Salvador González Molina, fallecido el pasado 16 de octubre y que tanto ha hecho por esta Asociación y por los problemas de adicciones de los almerienses al alcohol”. Para Juan de la Cruz, “Almería se queda sin un referente en el asociacionismo, pero que a buen seguro la nueva junta directiva continuará la senda marcada por él”.



El responsable de la Delegación Territorial ha destacado la “importante labor que viene desarrollando esta Asociación en Almería en la que se aborda el tratamiento integral del alcoholismo, con grupos de terapia, médicos, psicólogos y terapeutas, con el objetivo de tratar de ayudar no sólo a las personas que están sufriendo los efectos del alcoholismo, sino también a su entorno más cercano, las familias ”. Y ha incidido en la ayuda que presta ARA sobre la persona que quiere abandonar “este hábito no saludable” para que de esta manera pueda ganar en libertad y salud, social y mental”.



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento de Almería con la prevención del consumo de drogas. "Queremos seguir llamando la atención sobre el consumo abusivo de esta droga que provoca devastadores daños personales, familiares y sociales y que, por desgracia, afecta a muchos ciudadanos, prestando especial atención en los más jóvenes", ha señalado.



Para ello, desde el Ayuntamiento, en colaboración de la Junta de Andalucía y ARA, se ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización: ‘Muchas maneras de decirlo, ninguna de recordarlo’. Una campaña con la que se pretende "alertar a los más jóvenes del peligro del consumo excesivo de una droga como el alcohol y hacerles reflexionar sobre los muchos momentos que se pierden por un mal consumo del alcohol. Porque, tal y como decide la campaña, ‘hay muchas maneras de decirlo: castaña,ir doblado, tajá, pelotazo…, pero ninguna de recordarlo”.



'Muchas maneras de decirlo, ninguna de recordarlo' se compone de un cartel y un vídeo que se difundirá, además de en los muppis de la ciudad, redes sociales y televisión municipal, entre más de 2000 jóvenes de entre 12 y 18 años de Almería, a través de acciones en una veintena de centros educativos y una docena de asociaciones. "Con esto lo que queremos es alertarles, pero sobre todo darles opciones de un ocio diferente y prestarles ayuda a quienes la necesiten", ha concluido.



Por su parte, el vicepresidente de ARA , desde su experiencia personal, ha subrayado “que la adicción del alcohol destroza familias y entornos laborales, por lo que el 15 de noviembre, aunque sea un día significativo, es un día más, porque este trabajo de ARA de ayudar a quienes lo sufren es día a día”. Ramón Fernández ha explicado las dos fases personales del que sufre el alcoholismo, esto es: reconocer que tienes un problema con él, que es difícil y ser capaz de pedir ayuda. Otra de las características a las que se ha referido Jiménez es “la manipulación y el engaño al entorno porque su único objetivo es consumir”. Y ha recordado que “el alcoholismo es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que cada día está afectando a más personas jóvenes y mujeres jóvenes que cuentan con poco apoyo social y familiar”. En ese sentido ha recordado que en la actualidad ARA Almería atiende a unas 100-150 personas mensualmente, entre las que se encuentran no solo los propios usuarios, sino también miembros del entorno familiar. Además, se viene observando el incremento de personas con apenas 18-20 años, cuyo consumo se inició a edades tan tempranas como los 12-14 años, “no solo consumo de alcohol, sino policonsumo, principalmente cocaína”.



Durante la rueda prensa el representante de ARA se ha referido al proyecto @RADigital, a través del cual se da a conocer y se explica la labor en redes sociales de la Asociación, así como de la última iniciativa puesta en marcha, la Revista Digital VOCATUS. Según ha explicado Ramón Fernández, el proyecto @RADigital “es un proyecto iniciado durante la pandemia que consiste en utilizar las redes sociales para dar a conocer nuestra Asociación y su lucha diaria para tratar de concienciar a la sociedad sobre el grave problema que supone el alcoholismo”.



El otro proyecto presentado es la Revista digital VOCATUS, cuyos contenidos están basados en la aportación de los usuarios, (



La programación de este año se ha iniciado el pasado día 8 con sendas conferencias a cargo de la directora técnica, Dolores Sánchez, con el título “Manipulación del adicto”. El martes se ha celebrado una mesa redonda bajo el lema “Alcoholismos en el trabajo y empresa”, en la que participaron representantes de Asempal, CCOO y UGT. El miércoles se ha celebrado la conferencia a cargo del profesor de la UAL, Adolfo Javier Cangas. Para esta tarde está prevista la conferencia de Diana Cheryl, médica de ARA, con el tema “Efectos del alcohol en el organismo”.



Para el viernes 12, ARA instalará mesas informativas en la puertas de acceso de los centros comerciales de la capital y por la tarde habrá una charla coloquio impartida por la psicóloga Dolores Sánchez que tratará el “Empoderamiento de la mujer alcohólica y familiares de alcohó



En cuanto al lunes 15 de noviembre, Día Sin Alcohol, se instalarán mesas informativas en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, en el Centro de Especialidades de la Bola Azul y en la Plaza del Educador. Finalmente, a las19.30 se presentará el libro “El abogado Adicto”, escrito por Juan Manuel Sánchez.



Desde la Asociación de Alcohólicos Rahabilitados de Almería se ha querido animar a todos los miembros de la entidad a participar en las diferentes iniciativas organizadas para la celebración del Día Sin Alcohol.





Plan Andaluz sobre Drogas

El Plan Andauz sobre Drogas y Adicciones establece estrategias preventivas con el objetivo de evitar y/o reducir estas conductas adictivas, como por ejemplo el programa Hábitos de Vida Saludable, a disposición de los centros docentes de la comunidad sostenidos con fondos públicos, dirigidos a estudiantes de E.S.O con el objetivo de reforzar en el alumnado la importancia de un uso adecuado y responsable de las tecnologías e Internet; o el programa comunitario de prevención de las drogodependencias ‘Ciudades ante las drogas’ realizado junto con las corporaciones locales, cuyo principal objetivo es reducir o paliar el uso y/o el abuso de sustancias y otras adicciones en población joven y otras colectivas de riesgo. 