Economía CSIF se moviliza contra la no renovación de 8.000 contratos en el SAS jueves 11 de noviembre de 2021 , 14:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sindicato valora muy positivamente la cuarta jornada de concentraciones e insta a la Administración a “acabar con el maltrato hacia un sector esencial que tiene un déficit acumulado de 15.000 profesionales de todas las categorías”





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha vuelto a movilizarse este jueves en el Materno Infantil, junto a SATSE, UGT y CCOO, contra la pérdida de 8.000 profesionales de la sanidad pública a los que no se ha renovado el contrato “a pesar de ser completamente necesarios en el sistema sanitario público andaluz”. El sindicato ha replicado al gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que hará “todo el ruido que sea necesario en defensa del sistema sanitario público y del personal que ahora se ha quedado en la calle después de dar lo mejor de sí durante la pandemia”.



Así ha respondido el Sector de Sanidad a las declaraciones del máximo responsable del SAS en las que éste decía que la situación “no es para que sindicatos estén armando este ruido”. CSIF ha aplaudido la participación registrada en esta cuarta jornada de concentraciones, al tiempo que ha insistido en que “los trabajadores y trabajadoras que fueron contratados para reforzar la lucha contra el coronavirus siguen siendo imprescindibles” y que “no sobra nadie”.



Además, ha pedido “que la Administración abandone el maltrato al que está sometiendo a un sector esencial, en el que hay un déficit acumulado de unos 15.000 profesionales de todas las categorías”.



“Los 8.000 profesionales que se han quedado fuera han arriesgado su vida durante los momentos más críticos de la pandemia, se los ha llegado a calificar como héroes y sin embargo la única recompensa que van a recibir muchos de ellos es el despido, en lugar de contribuir a paliar el histórico déficit de personal que existe en la sanidad pública andaluza”, ha añadido.



Las organizaciones sindicales convocantes consideran que “poner en la calle a más de 8.000 profesionales supone una grave merma en la calidad de la actividad asistencial” y exigen también a la Administración que les dé toda la información sobre el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) de 2020. También critican que aún haya bolsas de más de 60 categorías profesionales sin baremar, con listados de 2019 e incluso antes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.