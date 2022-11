Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar I Duatlón contrarreloj por equipos El Ejido martes 15 de noviembre de 2022 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El próximo 27 de noviembre se celebra el Duatlón contrarreloj por equipos. Un evento que se celebra en Almería a las 10:00 horas y que tiene por propósito dar valor al ciclismo y el running. Este duatlón se celebrará sobre la distancia sprint y sus distancias serán: 5 kilómetros la primera carrera a pie, 18,4 kilómetros la de ciclismo y 2 kilómetros la segunda carrera a pie. Durante la demostración, los equipos estarán compuestos por un máximo de seis y un mínimo de cuatro deportistas que deberán pertenecer al mismo sexo y club, excepto los Equipos mixtos. Estos podrán estar compuestos por dos hombres y dos mujeres o tres hombres y tres mujeres. En cada equipo se podrán combinar deportistas pertenecientes a las diferentes categorías que podrían tomar parte en una competición individual de la misma distancia. A pesar de ser un evento de ámbito local genera expectación, todavía las casas de apuestas y algún que otro comparador de apuestas o el comparador de apuestas continúa focalizándose en deportes más populares y conocidos. Por ello, conocer los pronósticos de este tipo de competiciones se convierte en una tarea más complicada, pues no hay cuotas ni información demasiado detallada como para sacar ciertas conclusiones. Durante toda la competición los equipos estarán obligados a llevar puesto el uniforme del club siendo el mismo para todos/as los/as integrantes del equipo, (excepto aquellos equipos formados por deportistas de varios clubes o no federados). ÁREAS DE TRANSICIÓN Incluirá una zona de espera, próxima a la salida del Área de Transición, en la que los deportistas podrán esperar a los demás miembros de su equipo. Los equipos podrán salir del área de transición en el momento en que estén presentes al menos cuatro de sus componentes en la zona de espera. En el caso del equipo mixto, se tratará de dos hombres y dos mujeres. El/La quinto/a y sexto/a componente tendrán un margen de 30 segundos para poder abandonar el área de transición. Una vez pase este tiempo prestablecido no podrán continuar en competición. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

