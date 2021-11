PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca ANDALUCÍA Igualdad impulsa más de 55 actos por el 25N contra la violencia machista facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rocío Ruiz reafirma el compromiso del Gobierno andaluz para la erradicación de la violencia de género a través del refuerzo de todos los recursos de asistencia a las mujeres y sus hijas e hijos



La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado esta mañana en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) la agenda de acciones y actuaciones previstas por su departamento con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Las actividades previstas para el mes de noviembre, que incluyen congresos, jornadas, talleres, exposiciones o compañas, suman más de 55 y abarcan desde la prevención, a la mejora de la asistencia a las víctimas para favorecer su recuperación, pasando por el establecimiento de alianzas de cooperación, la sensibilización y la creación de conocimiento. A este respecto, Rocío Ruiz ha reafirmado “el compromiso firme e inquebrantable del Gobierno andaluz y, en particular, de la Consejería de Igualdad para la erradicación de la violencia de género. Y lo ponemos en práctica no solo ahora en noviembre, sino los 365 días del año a través del refuerzo de todos los recursos de atención para las mujeres y sus hijas e hijos”.



La máxima responsable de las políticas de Igualdad en Andalucía ha señalado que “la violencia de género es como un virus que se va adaptando a los cambios culturales, a los modos relacionales de las personas e incluso a las nuevas tecnologías con el propósito de seguir viviendo. Hace 40 años no existía el control y hostigamiento a las chicas a través del teléfono móvil o las redes sociales. Hoy sí. Y también es violencia de género. No estamos ante un fenómeno estanco, sino todo lo contrario”. Rocío Ruiz ha recordado que “en España un total de 1.114 mujeres han sido víctimas de sus parejas o exparejas, 222 de ellas en Andalucía. Además, 42 menores, ocho en nuestra comunidad, han sido asesinados por las parejas de sus madres para causarle el mayor daño posible, es la violencia vicaria. Y 325 niñas y niños han quedado huérfanos, 58 en Andalucía”.



“Son unas cifras que dejan en evidencia la magnitud y gravedad de la violencia de género, pero también que cada vez más mujeres, demostrando una enorme valentía, se atreven a dar el paso de denunciar su situación de maltrato y pedir ayuda”, ha destacado. No en vano, el Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido durante el primer semestre del año casi 200 consultas diarias sobre violencia de género, un 40% más que hace un año, asimismo ha dado asistencia a 892 menores a través de los diferentes programas de asistencia psicológica dirigidos a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y a adolescentes que han sufrido agresiones, tanto psicológicas, físicas y/o sexuales, en sus primeras relaciones de pareja, lo que supone un aumento de casi el 40% con respecto a junio del pasado año, Además, los recursos de acogida del IAM han protegido hasta septiembre a 1.848 personas: 1.022 mujeres y 826 menores. En esta línea, la consejera ha incidido en que “la erradicación de la violencia de género no solo involucra a las mujeres. Estamos ante un problema estructural que requiere una solución social, con la implicación de la ciudadanía, de hombres y mujeres, de partidos, administraciones, instituciones y colectivos sociales. Las denuncias del entorno de las víctimas no llegan ni al 1%. De las 36 mujeres asesinadas, solo el 22% había presentado denuncia”.





Nueva edición del congreso de violencia de género Bajo esta premisa, Ruiz ha resaltado que “las acciones previstas para este mes de noviembre están vinculadas con los cinco ejes fundamentales de intervención frente a la violencia machista que seguimos durante todo el año: atención integral a las víctimas, prevención, sensibilización, formación y coordinación con las administraciones, instituciones y sociedad civil organizada”. A este respecto, ha puesto de relieve la celebración de la XII edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un foro de encuentro, formación e investigación en violencia de género que organiza la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. El Congreso se celebrará este lunes y martes (8 y 9 de noviembre) en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y recupera su formato presencial tras la crisis del Covid-19 aunque también se podrá seguir la retransmisión en directo por streaming. “Un formato más que consolidado y que en apenas 48 horas agotó las casi 1.300 inscripciones previstas. Con asistentes de ocho nacionalidades distintas, como Argentina, Brasil o México”, ha apuntado.



Durante estos días se desarrollará el programa científico dividido en ponencias, mesas redondas y sesiones prácticas en las que se tratarán aspectos relacionados con diversas áreas temáticas, que este año tienen como hilo conductor la Violencia de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, se quiere plantear la reflexión desde el marco del objetivo de desarrollo sostenible número cinco, que considera la igualdad de género no solo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los elementos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.



Rocío Ruiz ha puesto de relieve que “la formación especializada de los distintos agentes que intervienen en la prevención, protección y ayuda psicosocial a las mujeres ofrece a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible”. Por ello, la formación tiene un peso fundamental en esta agenda de actos. “Vamos a realizar jornadas especializadas sobre violencia de género para el personal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (semana del 22 al 28 de noviembre), profesionales de los servicios y centros de protección de menores de la Dirección General de Infancia, así como para la plantilla de los Centros de Valoración y Orientación de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, ambas durante todo el mes de noviembre. También el Instituto Andaluz de la Mujer realizará formaciones sobre la violencia de género en la adolescencia (3 y 5 de noviembre) y la violencia de vicaria (18 y 19 de noviembre). Para la formación online sobre chicas jóvenes víctimas de violencia de género, que se está impartiendo esta misma semana, hemos contado con más de un millar de personas del mundo de la Psicología, de la salud, profesorado o fuerzas de seguridad”, ha asegurado.





Campaña para la implicación social

Otro de los aspectos más destacados en estos días serán la sensibilización y concienciación. La consejera ha advertido que “el Barómetro Juventud y Género 2021 realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud ha informado que uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones (entre los 15 y los 29 años) cree que la violencia de género no existe y que es solo un “invento ideológico”. En 2019, este porcentaje era del 12%. Por lo tanto, es necesario que sigamos sensibilizando a la población”. En este apartado destaca la campaña institucional de la Junta de Andalucía por el 25N, que este año estará centrada en la implicación de la sociedad y, además, se volverán a iluminar de morado el Instituto Andaluz de la Mujer y los Centros Provinciales de la Mujer durante la semana del 22 al 28 de noviembre.



También se realizarán actuaciones de sensibilización a través de la cultura con la proyección de cortos sobre violencia machista (18 de noviembre) y la obra de teatro ‘El funeral de Blancanieves’ (semana del 22 al 28 de noviembre) en el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos en Baeza (Jaén). Y desde el ámbito deportivo, con la proyección de la campaña del 25N en el Estadio Benito Villamarín y el Polideportivo Municipal de San Pablo. Asimismo, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha preparado un conversatorio para el empoderamiento del alumnado para la sensibilización y prevención de la violencia de género.



La mejora de la asistencia a las víctimas es una constante en la línea de trabajo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Con dicho fin, Ruiz ha avanzado que “el Instituto Andaluz de la Mujer va a aprobar dos nuevos protocolos para mujeres menores víctimas de violencia de género y otro para mujeres adultas en el ámbito judicial con el objetivo de reforzar la atención y evitar la victimización secundaria. Dos protocolos que se unen al presentado el pasado mes de octubre dirigido a las mujeres mayores de 65 años”. También la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía aprobará un protocolo de actuación para víctimas de violencia de género para facilitar la protección de estas. Asimismo, se presentarán dos nuevos manuales para profesionales para la atención a las víctimas de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como parte de la primera Estrategia de Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual de Andalucía.



Una mejora de la asistencia que también se implementará a través de las entidades privadas con la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Infancia para el programa de atención integral a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores y de las subvenciones del IAM para la atención a mujeres en riesgo de exclusión con especial vulnerabilidad ante la violencia de género, que presta especial atención a las mujeres con discapacidad, mujeres de etnia gitanas y víctimas de trata.



En el ámbito de la prevención se va a poner a disposición del profesorado de Infantil y Primaria y las familias la guía de actividades ‘Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa’. Un cuento de Estela Moreno basado en una historia real de violencia de género. “Estoy convencida que la educación en igualdad y en valores de respeto, diversidad y justicia es la herramienta más valiosa para hacer frente a las discriminaciones, desigualdades y las violencias machistas. Recientemente hemos celebrado en Málaga el II Congreso Andaluz de Coeducación, con un gran éxito de público, en el que hemos abordado la prevención de la violencia de género desde enfoques tan novedosos como el rap o el teatro social”, ha explicado Ruiz.



Además, se trabajará a través de los ocho Centros Provinciales de la Mujer la coordinación, las alianzas y el trabajo en red mediante la organización, participación y colaboración en jornadas, talleres y exposiciones con las Universidades de Almería, Granada, Huelva y Málaga, los centros educativos, los Centros Municipales de Información a la Mujer, colegios profesionales, asociaciones de mujeres, colectivos sociales, asociaciones empresariales (ATA) y sindicales (CSIF), así como administraciones a nivel nacional y local. “Como ven, acciones propias y en coordinación con otras administraciones e instituciones y dirigidas a toda la población y todos los sectores, desde la mujer rural, a menores, mujeres con discapacidad, mayores, en riesgo de exclusión o dependientes, así como víctimas de trata. En definitiva, mujeres especialmente vulnerables ante la violencia de género y que necesitan una especial atención”, ha subrayado.





Un compromiso los 365 días del año

En su conclusión, la consejera ha insistido en que el compromiso para la erradicación de la violencia de género es los 365 días del año. “Por ello, desde el inicio de la legislatura hemos mejorado y reforzado todos los servicios integrales de atención a las mujeres. Así, el teléfono 900 200 999 ha multiplicado por 10 su presupuesto, también los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) han recibido una inversión récord de 33 millones para la asistencia a las mujeres, especialmente en el ámbito rural. Asimismo, hemos incrementado un 7% el presupuesto del sistema de atención y acogida y hemos asignado el doble de financiación para los programas psicológicos”, ha resalto.



También ha recordado la reciente creación de una unidad específica en el IAM dedicada a la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, con la correspondiente dotación de 15 puestos de trabajo y la puesta en marcha de la Ventanilla única, que permite a través de un solo clic tener acceso a todos los recursos de la Junta de Andalucía para las víctimas de violencia de género.



“Nuestro objetivo es llegar a todas las víctimas y poner a su alcance nuestros recursos de atención y protección para que vuelvan a recuperar sus vidas, su seguridad y su dignidad para que pasen de ser víctimas a supervivientes de la violencia de género”, ha finalizado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

