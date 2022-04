Provincia III Certamen Literario Provincial de Poesía y Relato Corto ‘Cuéntale a Almerimar’ viernes 01 de abril de 2022 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta Local de Almerimar y la Asociación de Mujeres Intertertulianas ha convocado el III Certamen Literario Provincial de Poesía y Relato Corto bajo el lema de ‘Cuéntale a Almerimar’. Los trabajos, que se podrán presentar desde hoy y hasta el 4 de julio, tendrán temática libre, tanto relato como poesía, que se someterán a la valoración de un jurado compuesto por personas del mundo de la educación y la literatura. Se establece un único premio para cada modalidad de 100 euros en material y una visita guiada a Clisol Turismo Agrícola. Este Certamen es una de las actividades programadas en Almerimar para este trimestre. Además, en la última Mesa de trabajo de la Junta Local se realizaron varias propuestas de eventos culturales para realizar en los próximos meses como, por ejemplo, la Cruz de Mayo, la Semana Cultural, Fiesta de la Primavera o la celebración de un Día de convivencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

