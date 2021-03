‘Imagénes de la Semana Santa de Almería’, de Andrés García Ibáñez, en el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’

viernes 26 de marzo de 2021

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el director del Museo y la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino, Juan Manuel Martín, han inaugurado esta propuesta que estará hasta el 25 de abril





Será la segunda Semana Santa condicionada por las restricciones sanitarias pero no por ello la ciudad de Almería dejará de tener numerosos elementos con los que vivir estos días de pasión. La nueva propuesta que se suma a todas las que viene presentado en los últimos días el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería viene de la mano del arte, con la micro exposición ‘Imágenes de la Semana Santa’, de Andrés García Ibáñez, que podrá disfrutarse en el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ hasta el próximo 25 de abril, gracias a la nueva producción de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, en colaboración en este caso con el Museo Ibáñez de Olula.



La muestra está formada por 13 dibujos de lápiz sobre papel y un pastel sobre papel de una serie de estudios que Andrés García Ibáñez realiza en 1991 para un encargo en Málaga. Se sumerge en la Semana Santa almeriense y de algunos pueblos aquel año, llegando a realizar más de 250 bocetos que desembocarían en el fantástico oleo sobre lienzo ‘Virgen del Amor y la Esperanza’ que preside la sala.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha explicado que “es la última exposición que inauguramos de cara a la Semana Santa de Almería, de un más que conocido de esta casa como Andrés García Ibáñez que da nombre a esa Fundación con la que el Ayuntamiento tiene conveniada la gestión de los dos Museos de Arte y que se viene a sumar a todas esas iniciativas que hemos puesto en marcha para disfrutar de la Semana Santa, con la exposición del Paseo de Almería de la mano de Focoal, la que hacemos con Diputación, ‘El Hombre de la Sábana Santa’, en el patio de luces, la exposición de playmobil en el CIP, junto con el concurso de selfies y el concurso de escaparates”.



Sánchez, por ello, ha animado a los almerienses “a que estos días aprovechen y vayan conociendo y visitando todos estos puntos de interés relacionados con la Semana Santa, aprovechando que los museos han vuelto a su horario de cierre a las 20.00 horas y que se cumplen todas las medidas necesarias para hacerlo con seguridad”.



Por su parte, el director del Museo y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Juan Manuel Martín, ha recordado que “en el año 1991 Andrés García Ibáñez se encontraba realizando el que será uno de sus grandes proyectos fuera de nuestra provincia, de pintura religiosa, una encargo que recibe desde Málaga, y está imbuido en una serie de estudios de lo que es la imagen barroca y todo lo que tiene que ver con la imagen religiosa. Entonces decide trasladar todo ese proceso de estudio a Almería y la provincia a través de una serie pictórica que refleje, como él decía, no la realidad y el hacer de cada una de las hermandades sino más bien una visión de conjunto de lo que nuestra Semana Santa”.



Ahora que se cumplen 30 años de aquel trabajo intenso, Museo de Arte y Fundación han decidido sacarlo a la luz para el disfrute de los almerienses. “Realizará más de 250 bocetos al natural. Los que tuvieron las suerte de verlo dibujar en aquel momento decían que era vertiginoso el ritmo de trabajo del artista. Se ve perfectamente en los dibujos que hay un trazo firme pero muy rápido con la intención de que quiera captar lo que el artista está viviendo, el pasar de los pasos o los penitentes, sino sobre todo el ambiente barroco que se va a vivir en la ciudad, transformada durante esos días”.



Martín ha relatado que “a partir de esos bocetos realizará una serie amplia de pinturas que en 1992 se van a presentar coincidiendo con la Semana Santa de ese año en la sala de exposiciones de Unicaja que entonces se ubicaba en el Paseo, quedándose para su colección particular este gran óleo. La serie tuvo un recorrido interesante no solo en crítica y prensa, sino también económico puesto que recibirá numerosos encargos”.



A día de hoy se contabilizan cerca de un centenar de obras de temática religiosa realizadas por Andrés García Ibáñez en los últimos 35 años, que se pueden visitar desde en varias iglesias de la ciudad y la Catedral de Almería pasando por Olula, Albox, Íllar, Fines, Berja o Macael y, también fuera, Guadix, Málaga, Valencia o San Salvador, en El Salvador.