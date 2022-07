Economía Ampliar Importancia de contar con una casa de cambio para enviar dinero a otros países sábado 09 de julio de 2022 , 23:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Existen diversas metodologías para realizar envíos o trasferencias de dinero a otros países, puede ser a través de compañías especializadas, aplicaciones, por medio de entes descentralizados como el uso de Criptomonedas. Pero también la decisión que tomes para tus envíos pueden ser de mayor o menor riesgos que otras; por ello, es importante contar con una casa de cambio, no solo para convertir tus monedas sino también tener el conocimiento de las tazas de cambio a nivel global y estos también te ayudarán a tomar decisiones más acertadas y seguras de manera tal que no expongas a demasiados riesgos tu dinero. Las casas de cambio son entidades financieras que se dedican a la compra – venta de monedas extranjeras, con la finalidad de obtener un beneficio. Algunas de las características que posee una verdadera casa de cambio son: su ubicación, pues siempre se encuentran en lugares muy concurridos como aeropuertos, agencias de viaje, estaciones de trenes, etc. Por otro lado, las casa de cambio pueden o no estar asociadas a alguna entidad bancaria, además los cambistas que son las personas que trabajan con la compra venta de las moneda extrajera definirán una comisión acorde a los costos que se manejan en el mercado, y este se encargará de especificárselo al cliente, como por ejemplo, que desees enviar dinero a Perú. Asimismo como ocurre en los mercados internacionales, las casas de cambio se encargan de informar al público general el coste de cada moneda en el transcurso de un mismo día. Las casas de cambio son entes autorizados y monitoreados por el gobierno para sus diversas operaciones, lo que lo hace una opción cien por ciento segura y legal. Además estos entes financieros, se encargan de atender asuntos correspondientes a diversos tipos de cambio en sectores como: Interbancarios, son operaciones grandes entre casas de cambio o bancos; o también pueden realizar operaciones corporativas correspondientes a la compra y venta de divisas a empresas que necesitan cambiar a una moneda determinada. O realizar operaciones cambiarias minoristas, este es el caso de los turistas que desean cambiar a la moneda local, en este punto es donde entren las remesas para personas que desean enviar dinero a otros países para sus familiares o amigos a quienes ayudan económicamente y si vas a hacer un envío a Perú puedes hacerlo en soles, la moneda de Perú. Realmente existen muchas opciones a la hora de enviar dinero, pero ¿Por qué importa el tipo de cambio a la hora de enviar dinero?, pues déjanos decirte que la importancia del mismo radica en el hecho de que si no cuentas con la mejor tarifa al momento de enviar tu dinero, el importe que recibirá tu familiar en el destino final se verá afectado considerablemente. No importa que cantidad de dinero envíes, si adquieres un tipo de cambio bajo esto significaría que el receptor recibirá menor cantidad de dinero. Generalmente se vuelve un poco complicado encontrar un buen tipo de cambio, y desafortunadamente este factor hace que el destinatario nunca reciba el dinero completo que envías. Sin embargo gracias a que en el 2010 se aprobó la ley de reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank. Esta problemática ha reducido, puesto que la ley obliga a las casas de cambio ser lo más trasparente posible con sus servicios, incluyendo un apartado donde se exige a las entidades cambiarias protección para las transferencias de remesas, en donde se le debe mostrar al cliente una descripción clara de: el tipo de cambio, la cantidad de dinero que recibirá el receptor, excluyendo los cargos adicionales e impuestos en el extranjero, y las tarifas cobradas por los agentes internacionales y cualquier otra institución intermediaria. En conclusión se puede decir que las casas de cambio son importantes para el envío de dinero al exterior porque es un sistema seguro, ya que te garantiza tener un lugar donde acercarte en caso de dudas o quejas además de ser un medio legal y oficial para este tipo de transacciones financieras. Esto quiere decir que los límites de riesgo permanecerán al margen. Además para sumar puntos a tu favor y obtener los mejores tipos de cambio debes seguir seis consejos básicos que son: conocer la tasa media del mercado, indagar, conocer e informarte sobre tus opciones para enviar dinero al extranjero, comparar cotizaciones de diferentes servicios, prepararte para las fluctuaciones estacionales como las regulares, obtener un tipo de cambio garantizado y tomarte el tiempo para tomar la decisión más favorable para ti. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

