Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Incendio en una nave repleta de cajas de plástico en Pujaire Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 24 de abril de 2023 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un incendio de grandes proporciones ocurrió en una nave de cajas de plástico en Pujaire, Almería, el cual fue sofocado por los Bomberos de Almería. El incidente solo causó daños materiales y una gran columna de humo visible. El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos a partir de las 12:15 horas alertando del incendio en el almacén lleno de enseres de plástico que se quemaron rápidamente. Se ha avisado a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Almería para que acudan a una zona cercana a invernaderos donde se han producido llamas. Han desplazado varios camiones autobomba con el objetivo de extinguir el fuego y evitar su propagación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.