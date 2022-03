Capital ‘Ingenia Center’ atendió a 8.000 emprendedores en su primer año jueves 24 de marzo de 2022 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor el objetivo de este espacio, que aúna todo lo que el Ayuntamiento ofrece en materia de empleo, de cara a fomentar el emprendimiento y el desarrollo económico Son casi 8.000 las personas que han pasado por el centro municipal ‘Ingenia Center’ en su primer año de vida. Cerca de 8.000 almerienses que han encontrado en este espacio ideado para aunar en un mismo centro todo lo que el Ayuntamiento de la capital puede ofrecer en materia de empleo, desde información a formación pasando por entrevistas laborales o asesoramiento para la búsqueda de un trabajo acorde con su perfil. Es un centro, ha destacado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, cuando se cumple el primer aniversario del proyecto, dirigido a impulsar, fomentar y ofrecer servicios de cara a mejorar el emprendimiento y el desarrollo económico en Almería. A través de diferentes líneas y programas y con una inversión para este ejercicio 2022 de algo más de 4,2 millones de euros, ‘Ingenia Center’ pone a disposición de los almerienses todos los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para apoyar la creación de más y mejores oportunidades de empleo, ofreciendo a las personas que quieren trabajar información, orientación y asesoramiento para acceder al mercado laboral o para iniciar una actividad emprendedora y para mejorar su cualificación profesional a través de una amplia oferta formativa en sectores emergentes. Acompañado por el concejal delegado de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, y por los trabajadores y técnicos que hacen posible ‘Ingenia Center’, el alcalde entiende que este espacio, ubicado en el número 17 de la calle Alcalde Muñoz, genera “el entorno idóneo para atender y canalizar las expectativas y las demandas tanto de ciudadanos como de empresas o agentes del sector público y privado en todo lo que tiene que ver con el empleo”. Colaboración público-privada De hecho, el primer edil ha valorado como “muy positiva, además de efectiva” la colaboración público-privada de la que ha dicho que es “probablemente la mejor y más efectiva manera de dar respuesta a las necesidades de los almerienses que buscan conseguir o mejorar su empleo”. De los diferentes programas que se desarrollan a través de ‘Ingenia Center’, el proyecto ‘Almería T-Integra con Empleo’ es el “proyecto estrella”, el que cuenta con mayor inversión (4,1 millones de euros financiados por el Fondo Social Europeo al 80%, mientras que le 20% restante lo aporta el Ayuntamiento). Un proyecto del que recientemente se hacía balance y que ha atendido a 3.400 almerienses en el último año. Es además un proyecto que favorece la formación especializada en sectores emergentes en la provincia y que acaba de presentar una convocatoria abierta a quienes deseen formarse, hacer prácticas remuneradas y lograr un puesto de trabajo acorde a su cualificación, ha dicho el alcalde. Desarrollo económico en el municipio Para Fernández-Pacheco, la apuesta del Ayuntamiento en empleo, a través de ‘Ingenia Center’ es una apuesta de compromiso de cara a contribuir al desarrollo económico en el municipio. De ahí que se vaya a reforzar a lo largo de este año. Y es que el Ayuntamiento tiene la intención inequívoca de incrementar progresivamente la calidad y la eficacia de los servicios prestados a los ciudadanos y a las empresas, señalan desde el área de Economía y Función Pública. Por lo pronto, en el primer año de vida de ‘Ingenia Center’, 2.500 personas han sido atendidas a través del buzón de atención al público [email protected] e [email protected]; más de 3.400 han pasado por el proyecto ‘Almería T-Integra con Empleo’, 174 han participado en programas de orientación, emprendimiento y cualificación profesional y 1.700 más han sido atendidas mediante el convenio con ‘Dealz España, SL’ dirigido a prestar el servicio de apoyo en el proceso de selección de personal para cubrir puestos de nueva creación en su tienda de Almería. Asimismo, concurren actualmente, en el marco de ‘Ingenia Center’, hasta cinco convenios de colaboración con entidades públicas y privadas dirigidos siempre a mejorar la oferta de formación y orientación de cara a los posibles usuarios del centro municipal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

