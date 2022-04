Capital Inteligencia artificial para la ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’ miércoles 27 de abril de 2022 , 19:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno municipal ha aprobado la licitación de 4 proyectos, por más de 9,7 millones, para, entre otros, el desarrollo de la gestión inteligente de la movilidad y el acceso peatonal al Cerro de San Cristóbal La concejala de Presidencia y Planificación y primera teniente alcalde, María Vázquez, ha anunciado este miércoles en rueda la prensa la aprobación, en Junta de Gobierno Local extraordinaria, el expediente de contratación de cuatro proyectos que suponen la inversión social, cofinanciada con los fondos Next Generation (fondos europeos), de más de 9,7 millones de euros. Unos proyectos “para seguir mejorando y modernizando la ciudad y que apuestan por la digitalización y la movilidad sostenible”. Vázquez ha enumerado los cuatro proyectos, que son: la ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’ para la gestión inteligente y sostenible del tráfico y la movilidad; la construcción de un aparcamiento disuasorio en la calle Antonio Vico; la remodelación y mejora de la calle Marcos, y las obras correspondientes al acceso peatonal al monumento del Sagrado Corazón. Proyectos con los que el Ayuntamiento concurrió a la línea de ayudas a municipios para la ‘Implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos europeos Next Generation. Gestión inteligente de la movilidad La movilidad urbana se ha convertido en una de las prioridades de todas las ciudades, de ahí que el Ayuntamiento de Almería presentara un conjunto de actuaciones para desarrollar la gestión inteligente de la movilidad con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación municipales. En este sentido, Vázquez ha señalado que uno de los proyectos que licitaremos “en unos días” será el contrato de la ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’ que conlleva el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la gestión inteligente y sostenible del tráfico y la movilidad de forma integrada, a través de la implementación de sensores, conectados con una plataforma ‘Smart’ que permite el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Todo ello con un presupuesto base de licitación de 5.280.125,40 euros. El contrato tendrá una duración de 23 meses y 15 día, contados desde el 1 de enero de 2023. No obstante, habrá distintos plazos para su ejecución. Desde el 1 de enero hasta el 1 de junio de 2023, será el plazo de suministro e instalación; antes del 15 de diciembre de 2023 será el plazo para la puesta en funcionamiento del sistema; y desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2024, el de mantenimiento y gestión. “Nos hemos propuesto el desarrollo de la ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’, un macroproyecto en materia de movilidad con el que instalaremos sistemas que ayuden a tener conocimiento de cómo se producen los movimientos en la ciudad, permitiendo así mejorar la gestión y midiendo sus efectos en la calidad del aire para poder tomar medidas que mejoren nuestra calidad de vida y reducir emisiones”, ha declarado la edil de Presidencia. En este sentido, el contrato incluye el suministro, instalación y configuración de los elementos para la implantación de un sistema guiado de aparcamiento para estacionamiento de zona regulada y parkings subterráneos; cámaras de captura de imágenes, tratamiento de las mismas para inteligencia artificial, integración del sistema con una plataforma Smart, creación de una APP web y una APP para la gestión del sistema y los diferentes servicios a los usuarios, etcétera. “En resumen, se trata de implantar un sistema completo de modelización del tráfico, guiado de aparcamiento y calidad del aire en la ciudad, basados en las sensorización, con todo el equipamiento necesario a instalar, junto con el hardware y software preciso para tratar los datos recibidos y presentarlos en el centro de control proyectado”. Acceso peatonal del Cerro de San Cristóbal El segundo de los proyectos es el de acceso peatonal del Cerro de San Cristóbal, presentado a finales de marzo por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y que convertirá esta zona “en un entorno de referencia cultural, paisajística y turística en Andalucía y en el resto de España”. El proyecto, del arquitecto Jesús Basterra, saldrá a licitación con un presupuesto base de licitación de 3.985.099,99 y un plazo de ejecución es de 18 meses. Supone la intervención sobre una superficie de 2,5 hectáreas de suelo con un doble objetivo: “la mejora de la accesibilidad en los accesos al monumento del Sagrado Corazón y una regeneración paisajística de la zona”, ha recordado Vázquez. Aparcamiento en la calle Antonio Vico Otro de los proyectos cuya contratación de las obras ha sido aprobada en Junta de Gobierno es el de la construcción de un aparcamiento disuasorio en la calle Antonio Vico, con un presupuesto base de licitación de 289.673,06 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación permite la dotación de 45 plazas de aparcamiento en el Casco Histórico (40 plazas para turismo, 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y 3 para motocicletas), ordenando este espacio con una superficie total de 3.119 metros cuadrados. Por último, se va a licitar la remodelación y mejora de la calle Marcos (perpendicular a la Avenida Pablo Iglesias). Este proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 233.760,19 euro y un plazo de ejecución de cuatro meses. Incluye la renovación de su actual pavimento y de las redes de infraestructura y tiene como objetivo "dotar de mayor protagonismo al peatón, de forma que pueda circular de forma más cómoda y segura". Esta actuación supone la intervención sobre una superficie de 850 metros cuadrados y se suma a otras obras ya en ejecución como la de la calle Las Cruces o las anunciadas para la calle Magistral Domínguez, en colaboración con la Diputación Provincial de Almería.

