Intenta burlar un control de la GC deshaciéndose de una bolsa con hachís simulando una avería viernes 19 de noviembre de 2021 , 12:36h Los agentes intervinieron dos kilos de hachís distribuidos en cuatro paquetes con cinco tabletas cada uno







La Guardia Civil de Almería ha detenido, en una reciente actuación en el municipio de Níjar, a un varón de 50 años que transportaba en su vehículo dos kilos de hachís e intentó burlar un control operativo situado en la autovía A7 en sentido Murcia. Al percatarse del dispositivo de seguridad, el detenido paró el automóvil en el arcén unos metros antes, lanzó una bolsa con la droga a la cuneta y abrió el capó del coche para simular una avería.



Esta actuación se enmarca dentro del plan Telos, que tiene como finalidad combatir de forma integral el tráfico de hachís procedente del Norte de África a través de vias marítimas, terrestres y aéreas evitando así su posterior distribución en España o en cualquier otro país europeo. Los hechos sucedieron a final de la mañana, a plena luz del día. Los agentes presenciaron cómo el autor de los hechos había tirado la bolsa y comprobaron que el vehículo no presentaba avería alguna.



Al examinar el interior de la bolsa lanzada, encontraron cuatro paquetes de una sustancia marrón, posteriormente identificada como hachís, distribuidos en cinco tabletas de 100 gramos cada una. Posteriormente se procedió a la inspección del vehículo, en el que se encontraron tres teléfonos móviles, uno de ellos sin tecnología GPS.



Durante la identificación, la Guardia Civil comprobó que al detenido le constaba una orden de prohibición de acceso al territorio nacional que ya había quebrantado en otras ocasiones y que además carecía de permiso de conducir válido en España.



El autor de los hechos ha sido detenido por un delito contra la salud pública, ademas de quebrantar una orden de prohibición de acceso al territorio nacional. También ha sido propuesto para sanción administrativa por circular sin un permiso válido en España.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto al detenido y la droga incautada han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería.

