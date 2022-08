Sucesos Intentan "colocar" 600 euros falsos en establecimientos de Gérgal lunes 01 de agosto de 2022 , 10:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación constata, que los autores han intentado colocar varios de los billetes en dos establecimientos del municipio de Gérgal En una reciente investigación desarrollada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detiene a tres personas como autoras de un delito de falsificación de moneda, tras intervenirles durante el registro de su vehículo, 30 billetes falsificados, de 20 euros, que habrían intentado colocar en al menos dos establecimientos del municipio de Gérgal (Almería). La investigación comienza a finales del pasado mes, cuando una patrulla de la Guardia Civil recibe el aviso, del Centro Operativo Complejo (COC) del 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, en el que notifican de tres personas, que viajan en un turismo, intentan colocar un billete de 20 falso en un establecimiento del municipio de Gérgal (Almería). La patrulla de la Guardia Civil que se desplaza hasta el establecimiento, se entrevista con la persona responsable y los posibles testigos, reuniendo todos los indicios y manifestaciones que posteriormente ayudan a la identificación de los autores y el vehículo en el que se desplazan. La Guardia Civil con la máxima inmediatez, organiza un dispositivo de vigilancias que permite la localización de un vehículo de características similares con tres ocupantes en una estación de servicio cercana al lugar y tras identificar a los ocupantes y realizar la correspondiente inspección del vehículo, se intervienen ocultos en su interior, 30 billetes de 20 euros falsos. Como resultado de esta investigación la Guardia Civil interviene 30 billetes de 20 euros falsificados y determina que los autores intentan colocar varios de los billetes falsos en dos establecimientos del término municipal de Gérgal (Almería), por lo que se procede a la detención de tres varones de 35, 34 y 22 años como autores de un delito de falsificación de moneda. Las diligencias instruidas junto con los billetes falsos y los detenidos, a los que les constan números antecedentes penales por numerosos delitos, se ponen a disposición del Juzgado de Guardia de Almería. La Guardia Civil de Almería recomienda a los establecimientos de la provincia realizar la inspección de los billetes en el momento del cobro, e incluso hacer uso de alguno de los detectores de billetes falsos que existen en el mercado. Medidas a adoptar para la detección de billetes falsos: El proceso de impresión utilizado en la fabricación, dota a los billetes de un tacto inconfundible con una textura firme y resistente. Mirando al trasluz se hacen visibles la marca de agua y el hilo de seguridad. En los billetes de 20, 50, 100 y 200 euros también se aprecia la ventana con retrato. Girando el billete se aprecia la banda plateada que muestra el retrato de Europa en una ventana transparente y el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

