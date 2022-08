Sociedad Ampliar Zitro lleva sus productos a los casinos en Madrid Escucha la noticia Los casinos online son cada vez más populares en España ya que el número de jugadores no para de crecer. Para que los casinos se mantengan al día de las últimas tecnologías y avances de la industria es necesario que los proveedores de contenido y software de casino estén al día. Uno de los mejores proveedores del momento es Zitro y en este artículo vamos a hablar de su reciente anuncio en el que hablaba de su llegada al Bingo Canoe de Madrid, del Grupo Codere. ¿Qué es Zitro? Zitro es un desarrollador de juegos de casino online, máquinas tragamonedas, juegos de mesa, juegos de cartas y todo tipo de software de casino. Los juegos desarrollados por Zitro son muy populares y demandados por los jugadores, ya que ofrecen calidad al mismo tiempo que juegos divertidos y modernos. A pesar de que hemos mencionado que Zitro desarrolla juegos de todo tipo, siempre relacionados con los casinos, su especialidad es el bingo y todas las variantes del mismo. En Zitro puedes encontrar bingos con minijuegos, con jackpots y con todo tipo de apuestas. Además, los juegos de Zitro pueden ser jugados desde móvil y es que están perfectamente optimizados para poder ser aprovechados desde cualquier dispositivo móvil. Por mucho que Zitro se haya especializado históricamente en el desarrollo de juegos de bingo, con el boom de los juegos de casino está tratando de evolucionar y convertirse en un desarrollador todoterreno, que sea capaz de convertirse en un proveedor top en todo tipo de juegos. Los juegos de bingo son lo que le han hecho ganar gama en el sector del juego online, pero parece que a la empresa no le vale con esto y que quieren colocarse en el top de los desarrolladores de juegos de casino en un futuro próximo. Nueva colaboración con Bingo Canoe de Madrid El Bingo Canoe de Madrid es propiedad del Grupo Codere, uno de los grupos más fuertes de la industria del juego online. El fabricante y desarrollador de software para casinos anunció recientemente que iba a abrir uno de sus gabinetes en el Bingo Canoe de Madrid, aunque este no es el primero y es que Zitro ya tiene gabinetes Glare en diferentes puntos de España y en la capital del país, ya existen varias salas abiertas al público. Hay muchos slots por dinero real en España y los de Zitro son algunos de los más populares del país, de ahí que los gabinetes que han abierto en algunos de los casinos y salas de Bingo del país, sean tan demandados. Desde la empresa destacan que los colores, las mecánicas de juego, las luces y lo llamativo de los productos de Zitro es lo que les ha llevado a querer llevar a cabo esta colaboración. A parte de esto resaltan sus multijuegos y algunos de los títulos más populares son: Wheel of Legends, Far West y Bashiba Egyptian. El grupo Codere compite por ser el más potente de la industria del juego online y es por ello que trata de colaborar con las mejores empresas del sector para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible. Esto es lo que Codere siempre ha tratado y lo que le ha llevado a posicionarse entre las empresas top del sector. Una de las propuestas con las que pretende romper el mercado es con la incorporación de los últimos lanzamientos de la nueva Familia GLARE de Zitro, que está consiguiendo una gran popularidad entre los amantes del juego online. El futuro de la industria del juego Este tipo de colaboraciones son clave si se quiere seguir avanzando en la industria del juego online. Los casinos cada vez son más completos y novedosos y empieza a resultar difícil revolucionar en el sector. Es por ello que este tipo de trabajos conjuntos entre dos empresas poderosas son clave para reafirmar que los casinos online han venido para quedarse y que tienen pensado mantenerse en lo más alto de la industria del entretenimiento durante mucho tiempo. No es fácil innovar y es que parece que todo está inventado, sin embargo, los casinos y desarrolladores de software dedican gran parte de sus ingresos al sector de innovación y desarrollo, con el propósito de traer siempre lo último, para que los usuarios tengan una experiencia lo más novedosa posible. Conclusión Si nos paramos a pensar en cómo era la industria del juego online hace unos años, alucinaremos de cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo. Es cierto que no todo puede cambiar tanto en los próximos años, ya que es difícil revolucionar estando en el punto en el que nos encontramos actualmente, pero no hay duda de que quedan muchas cosas por llegar, muchas innovaciones por incluir en el sector, muchas tecnologías por patentar…en definitiva, queda mucho por hacer en el sector del juego online y tendremos que esperar para poder vivir todo esto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)