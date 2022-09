Sucesos Interceptan droga por valor de 2,5 millones de euros en costas almerienses martes 27 de septiembre de 2022 , 10:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil intercepta dos operaciones de desembarco de grandes cantidades de droga gracias a sus procedimientos de vigilancia, mando y control Personal de distintas unidades operativas de los Puestos Principales de Adra, El Ejido y Roquetas de Mar (Almería) de forma coordinada con el Servicio Marítimo a través del Sistema de Mando y Control de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, con apoyos de sistemas de vigilancia e información, destacando el SIVE (Sistema integrado de vigilancia exterior) identifica objetivos susceptibles de realizar operativas de narcotráfico para su interceptación. Entre estos objetivos, el pasado viernes 16 de septiembre se detectan embarcaciones que debido a sus características, actividad y gracias a la inteligencia previa, se dispone que pudieran estar vinculadas al narcotráfico. La detección de una de las operativas se lleva a cabo desde el sistema de Mando y Control de la comandancia de la Guardia Civil de Granada, que de forma inmediata lo comunica a la Comandancia de Almería una vez se encuentra dentro de su radio de acción. A partir de ese momento, se ponen en marcha distintos procedimientos para su interceptación en la costa del poniente almeriense, tanto en la localidad de Adra como en Balerma-El Ejido. La Guardia Civil diseña un dispositivo específico para su interceptación en la costa, iniciándose cuando se prevé que la embarcación puede tocar tierra. Estos nuevos dispositivos que se están implementado por parte de las unidades uniformadas de la Guardia Civil para la interceptación de este tipo de operativas de narcotráfico, se han diseñado gracias a la inteligencia obtenida por parte de las unidades de investigación en operaciones de narcotráfico de organizaciones criminales previamente identificadas. Entre las recientes operaciones de mayor envergadura destacan las desarrolladas por el OCON-SUR conjuntamente con el Equipo de Delincuencia Organizada (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Ambas unidades continúan en la actualidad desarrollando su actividad de investigación y facilitando inteligencia al Centro de Mando y Control de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería para potenciar la actividad preventiva y de interceptación de desembarcos de droga en las costas de Almería por parte de unidades territoriales uniformadas de la Guardia Civil y el propio Servicio Marítimo del Cuerpo. Al percatarse de la presencia policial, los miembros de las organizaciones tratan de evadirse de la acción policial, si bien, en ambas operativas se interceptan distintas cantidades de droga que superan en su totalidad los 1.300 kilos de hachís, así como se procede a la interceptación de una embarcación y obtención de importante y valiosa información para proceder a la posterior investigación e implicación de los responsables últimos. No se descartan próximas detenciones en fechas próximas. En este tipo de dispositivos participan distintas patrullas de servicio pertenecientes a unidades del Cuerpo, además de medios marítimos y en ocasiones la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), coordinadas todas ellas por el Centro Operativo de Servicios (COS – 062). Gracias a la rápida intervención policial, de las operativas de interceptación se logra la incautación de distintas cantidades de droga. El valor de mercado de la venta ilegal de la droga supera los 2.5 Millones de Euros Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

