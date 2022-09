Sociedad Ampliar (Foto: akf ffm / Shutterstock.com) Zapatillas: las mejores opciones para estar a la moda Escucha la noticia Hoy en día existen multitud de zapatillas que nos ayudan a estar a la moda, ya sean de la marca Adidas, Nike, Puma o Converse. Y muchas de ellas hoy apuestan por un diseño que no pasa desapercibido y que prima la comodidad. Además, muchas de ellas pueden utilizarse tanto para realizar deporte como para ir a trabajar, o salir un día con los amigos. Y es que se pueden usar con prendas deportivas, jeans o incluso vestidos. A continuación, te mostramos algunas de estas zapatillas que te ayudan a estar a la última. Nike Air Force 1 Es uno de los modelos de Nike que, desde su aparición, nunca ha pasado de moda. Además, se puede combinar con cualquier tipo de outfit, y con las tendencias de moda de la temporada. Dentro de las Nike Air Force 1, podemos encontrar variedades con estampados en animal print, hasta la versión Toasty, que incluye forro polar en su interior. ¡Perfectas para tener los pies calentitos cuando hace frío! Chuck Taylor All Star de Converse Estas zapatillas originales de Converse, con caña alta, también son siempre una tendencia. Y no es para menos, ya que quedan estupendas tanto con looks más informales, de día a día, como con outfits más arreglados. Este modelo podemos encontrarlo en múltiples colores y diseños, perfectos para combinar como más te guste con tus prendas. New Balance 550 No cabe duda de que han sido de las zapatillas más buscadas en este 2022. Podemos encontrarlas en combinaciones de colores que encajarán perfectamente con nuestro outfit, ya sea de fiesta o para un look de diario. Su diseño y estilo se adapta de maravilla en tu estilo 'sporty chic'. Puma Mayze Dentro de la lista de las zapatillas con suela gruesa, que tanto se llevan este año, no podíamos dejar de mencionar las Puma Mayze. Son de las más buscadas y vendidas. Tanto, que podemos encontrar versiones para todos los gustos, desde tonos más 'sweet' hasta otros más rompedores. Su diseño urbano, su comodidad y la posibilidad de combinar con todo, las convierten en la mejor opción para lucir cualquier día, a cualquier hora. En el catálogo online de FlexDog encontrarás el mejor modelo de zapatillas. Todas las que encontrarás son sinónimo de estilo, diseño y calidad. No lo dudes, y ¡consigue ya tu modelo favorito para y lucir perfecto/a! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)