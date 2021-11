Sucesos Intervenidas 29.000 plantas de marihuana ocultas en un cultivo de cáñamo industrial martes 16 de noviembre de 2021 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las plantas de marihuana intervenidas alcanzaban el metro y medio de altura, y se albergaban en el interior de cinco invernaderos en Berja-Almería



Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Berja-Almería a dos hombres, quienes ocultaban el cultivo de plantas de marihuana, bajo la apariencia de legalidad que ofrece el cultivo de cannabis sátiva industrial.



Los controles policiales que lleva a cabo la Policía Nacional en El Ejido sobre los cultivos legales de cáñamo industrial, afloraron la existencia de cinco invernaderos en el Paraje Peñarrodada de Berja, en los cuáles crecían plantaciones ilegales de marihuana.



Durante las vigilancias desarrolladas durante el mes de octubre, los investigadores de la Comisaría de El Ejido, descubrieron primeramente dos invernaderos en cuyo interior había 13.219 plantas de marihuana en proceso de secado.



El responsable del cultivo, sólo pudo aportar el documento que permitía el cultivo de cáñamo industrial, (no marihuana, ni cogollos), autorizado por el Registro de Explotaciones Agrarias de Andalucía –REAFA-.



Al haber intervenido la Policía Nacional en el Ejido plantas de marihuana, y carecer el agricultor de la Autorización de la Agencia Española del Medicamento, de un registro de procedencia y trazabilidad de las semillas, o del destino final de la producción, es por lo que se procedió al arresto de este hombre de 33 años de edad, acusado de un delito de tráfico de drogas.





Segundo registro el día 10 de noviembre

Al día siguiente, los agentes de la Comisaría de el Ejido, procedieron al registro de los otros tres invernaderos colindantes, aprendiendo 15.609 plantas de marihuana en su interior, y también en proceso de secado.



Al igual que en el caso anterior, el detenido carecía de la documentación necesaria para el cultivo de plantas de marihuana y cogollos, encubriendo esta actividad ilícita, bajo la apariencia de legalidad que otorga la producción de cáñamo industrial.



La “Operación Torvick” de la Policía Nacional en El Ejido se ha saldado con el arresto de dos personas, y la intervención de 28.828 plantas de marihuana con una altura de un metro y medio, ya cortadas y en proceso de secado.



Los dos detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Berja, acusados de sendos delitos contra la salud pública.



