Intervenidas 74 nasas de pesca en una zona vulnerable de posidonia en Aguadulce jueves 10 de noviembre de 2022 , 11:08h Las trampas se encuentran sujetas a una línea madre a 100 metros de la rompiente levante de la bocana del puerto deportivo de Aguadulce, lo que supone un grave riesgo para la navegación y para las especies protegidas que podían quedar atrapadas en ellas La Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza e interviene una línea de red con 74 nasas de pesca furtiva sumergidas en la rompiente de levante de la bocana del puerto deportivo de Aguadulce. Este tipo de artes ilegales suponen un grave riesgo para la navegación y una amenaza para la colonia de posidonias oceánicas de la zona, planta acuática de gran valor ecológico incluida en el catálogo de especies amenazadas de la Unión Europea. Las nasas son redes utilizadas para la pesca pasiva con forma de embudo, no disponían de boya de señalización ni de la placa que identifique a la embarcación a la que pertenece. Esta actuación se encuentra enmarcada en la campaña contra el calado ilegal de artes de pesca y dentro del proyecto LIFE + Posidonia Andalucía, que puso en marcha la Unión Europea y que coordinan la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua para conservar las praderas de Posidonia oceánica que existen en el Mediterráneo andaluz y, muy especialmente, en el Poniente almeriense, y proteger así los fondos marinos. Las trampas fueron descubiertas por la patrullera "Río Nacimiento", cuya tripulación pudo retirarlas sin encontrar en su interior ninguna especie capturada, si bien se evitó una captura masiva de especies muchas de ellas protegidas al ser un método de captura no selectivo. Legalidad El uso furtivo de nasas en el litoral marítimo puede conllevar sanciones administrativas de hasta 60.000 euros, en virtud del Título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. La Guardia Civil recuerda que dispone de multitud de canales de comunicación abiertos de forma permanente con la ciudadanía cuya finalidad es la atención general al ciudadano, sirviendo además de canal para recibir informaciones sobre asuntos que pueden iniciar una investigación

