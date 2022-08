Sucesos Ampliar Intervienen en Nacimiento una furgoneta cargada de objetos robados lunes 29 de agosto de 2022 , 09:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la resolución de esta investigación es determinante la labor de análisis de las pruebas halladas en el lugar de los hechos. En una reciente investigación, la Guardia Civil de Almería, esclarece dos robos con fuerza y detiene en Nacimiento (Almería) a dos varones de 38 y 22 años, vecinos de Roquetas de Mar y Almería, como autores de los hechos. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación comienza cuando personal de la Guardia Civil tiene conocimiento de que un vecino de la localidad de Nacimiento (Almería) ha sido víctima del robo de un juego de faros de un turismo, 9 ruedas con sus llantas y una hormigonera que guarda en una parcela de su propiedad. El Personal encargado de la investigación, realiza la correspondiente inspección ocular del lugar de los hechos, donde localizan indicios (dejados por el vehículo utilizado para cometer el robo) determinantes para el esclarecimiento de los hechos. Una vez analizados los indicios, la Guardia Civil realiza las correspondientes gestiones y organiza un dispositivo de búsqueda que da como resultado positivo, al localizar en la misma localidad a una furgoneta que corresponde con las la pruebas localizadas en el lugar de los hechos. Se realizan vigilancias entorno a la furgoneta hasta localizar a su propietario y conductor, así como al acompañante. Inspeccionado el interior de la misma, la Guardia Civil localiza los efectos sustraídos a la víctima (1 hormigonera, 1 juego de faros de turismo y la 9 ruedas completas) y efectos denunciados en otro robo (1 rollo de goma de goteo y 4 rollos de tela verde de uso agrícola) que son entregados a sus propietarios y además también se localizan varios objetos (3 macutos de ropa, 2 radiadores de aceite, 4 sanitarios bidets, 2 lavabos, 1 mueble de madera, 1 escalera, 1 rollo de tela metálica y 1 tendedero) cuya procedencia no pueden justificar los autores. La investigación continúa a efectos de localizar a los propietarios de los restos de efectos intervenidos. Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de Almería esclarece dos robos cometidos en Nacimiento (Almería), recupera los efectos sustraídos (que son entregados a sus legítimos propietarios) además de otros aún por determinar su procedencia y detiene a dos varones como autores de los robos. Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº. 2 de Almería. La Guardia Civil de Almería recuerda la importancia de denunciar cualquier delito y en este tipo de delitos contra el patrimonio, aportar el máximo número de detalles de los hechos y de los objetos sustraídos (fotografías, números de serie, etc.). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

