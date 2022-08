Sucesos Intervienen speed, éxtasis, hachís, MDMA y cocaína en la A92 martes 23 de agosto de 2022 , 11:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil detiene en Almería a dos personas por delitos contra la salud pública En dos actuaciones recientes sin relación entre sí, la Guardia Civil de Almería detiene a dos personas por delitos contra la salud pública. En ambos casos transportan sustancias estupefaciente ocultas en los vehículos donde viajan. Ambas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia global diseñada para el control de tráfico de drogas por las vías de comunicación de la provincia, materializados, entre otras actuaciones, con continuos dispositivos de vigilancias y seguridad ciudadana, que realiza la Guardia Civil de Almería de forma preventiva, para perseguir el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia. En la primera actuación el personal de la Guardia Civil que se encuentra realizando un dispositivo de verificación de vehículos en la autovía A-92, a su paso por el término municipal de Tabernas (Almería), da el alto a un turismo ocupado por tres personas, ante la actitud nerviosa y la pericia desarrollada por los agentes, se verifica el interior, con multitud de mochilas y bolsas de viaje y comida, entre las que se detecta una, que contiene una placa de hachís, de 100 gramos, 37 gramos de MDMA, 7 gramos de cocaína, 22 gramos de speed y dos pastillas de éxtasis. Una vez identificados a los tres ocupantes y ante la negativa de admitir la propiedad de las sustancias, la Guardia Civil detiene al conductor y responsable del vehículo, como autor de un delito contra la salud pública por tenencia de drogas para el tráfico. También se comprueba, que al detenido le constan antecedentes por varios delitos de distinta índole. La segunda actuación llevada a cabo en fecha distinta, el personal de la Guardia Civil realiza de igual manera otro punto de verificación y en este caso detectan como un vehículo, tipo furgoneta, se aproxima a una velocidad desproporcionada para ese tramo de vía, por lo que los agentes le hacen las indicaciones necesarias para que se detenga e igualmente, la actitud del conductor infunde sospechas a los agentes, que inspeccionan el habitáculo, donde localizan entre el asiento del conductor y el del copiloto una bolsa con 33 gramos de MDMA, lo que motiva su detención por un delito contra la salud pública. Como resultado de esta dos actuaciones, la Guardia Civil de Almería detiene a un varón de 26 años con domicilio en Carmona (Sevilla) y a otro de 47 años con domicilio en Churriana (Granada) como autores de un delito contra la salud pública al transportar sustancias estupefacientes en los vehículos en el que viajan por la autovía A-92 a su paso por Tabernas (Almería). Las diligencias instruidas junto con los detenidos y las sustancias intervenidas se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

