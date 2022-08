Sucesos Ampliar Normalizado el tráfico en la A-7 tras la colisión mortal de dos camiones a la altura de Huércal Overa martes 23 de agosto de 2022 , 09:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A primera hora de la mañana, sobre las 7,30 horas, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) han informado de la vuelta a la normalidad de la circulación en la A-7, después de que a la altura de Huércal Overa (Almería) se registrara este pasado lunes una colisión entre dos camiones provocando un fallecido. Además de la muerte de un hombre de 37 años y de origen marroquí hay otro varón más herido grave, según el Centro de Gestión del Tráfico en Andalucía. Los hechos tuvieron lugar sobre las 14,00 horas cuando uno de los camiones que transportaba un cargamento de melones se encontraba detenido en el arcén, en una curva con tramo descendente, a causa de una avería, de modo que su conductor había bajado del vehículo, según han trasladado Bomberos del Levante, que han desplazado equipos de Huércal-Overa y Albox. Ha sido poco después cuando un segundo camión con una carga de yeso habría impactado por la parte posterior contra el vehículo estacionado, el cual ha arrastrado lateralmente haciendo que el conductor que había bajado previamente se viera desplazado y cayera por un puente, a unos 30 metros de altura, según ha indicado el 112. Por su parte, el conductor del camión de yeso ha quedado suspendido del puente en la cabina del camión, donde ha permanecido gracias al cinturón de seguridad. Así, los bomberos han tenido que realizar un rescate "in extremis" ante la posibilidad de que dicho conductor cayera también al vacío, para lo que uno de los efectivos se ha descolgado con un arnés de seguridad. Tras asegurar al accidentado, ha descendido por los servicios de rescate hasta el lecho del río donde ha sido atendido por los médicos desplazados hasta la zona. Los bomberos han incidido en la rapidez de la maniobra ante la posibilidad de que el conductor, que padecía convulsiones, pudiera caer al vacío. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

