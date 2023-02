Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Intoxicadas por humo dos jóvenes en un incendio martes 21 de febrero de 2023 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos mujeres de 24 y 25 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado a última hora de este lunes en una vivienda de Almería capital, según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía. Varios testigos alertaron sobre las 22.20 horas de un fuego en un piso de un bloque de seis plantas ubicado en la calle Úbeda del que salía mucho. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y Nacional y Centro de Emergencias Sanitarias 061. Según fuentes policiales y sanitarias, dos mujeres de 24 y 25 años resultaron intoxicadas por humo en el incendio y fueron evacuadas al Hospital Torrecárdenas. Según los Bomberos, el fuego se originó en un colchón y no provocó daños en las viviendas colindantes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

