Investigado por conducir ebrio en sentido contrario más de 30 kilómetros por la A-7 lunes 20 de diciembre de 2021





Agentes del Subsector de Tráfico de Almería investigan a una persona como autor de un delito de conducción temeraria después de que presuntamente circulase por la Autovía del Mediterráneo (A-7) más de 30 kilómetros en sentido contrario. Al conductor se le atribuye, además, un supuesto delito ontra la seguridad vial ya que arrojó un resultado de 0,73 mg/l de aire espirado en la prueba de alcohol. Los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería que se encontraban de patrulla fueron alertados de la presencia de un vehículo que se encontraba circulando en sentido contrario por la autovía A-7 a la altura del término municipal de Antas (Almería). Inmediatamente se desplazaron al punto kilométrico 525 sentido Murcia para apartar y detener el tráfico y así esperar al vehículo que circulaba en sentido contrario evitando posibles daños a terceros. Los agentes que se percataron de la llegada del vehículo y le hicieron señales luminosas con lo que lograron abrir la puerta del conductor y detener el turismo por completo. En ese momento, advirtieron que el conductor presentaba síntomas de embriaguez, motivo por el fue sometido a las pruebas alcoholemia, arrojando un resultado de 0,73mg/l de aire espirado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

