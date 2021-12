Sucesos Ampliar Cuatro personas heridos tras la colisión de dos turismos en la capital lunes 20 de diciembre de 2021 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración tras la colisión entre dos turismos registrada este lunes en la capital. Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112, una de las personas ha dado aviso minutos antes de las 8,30 horas y ha pedido ayuda porque había chocado con otro vehículo en la calle Sierra Morena de la ciudad. La sala coordinadora, tras conocer que habían resultado varias personas lesionadas, ha informado inmediatamente a la Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que ha movilizado una ambulancia al lugar. Los sanitarios han trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería a cuatro personas heridas, dos mujeres de 18 y 20 años y dos hombres de 21 y 64 años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

