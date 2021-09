Sucesos Investigado por el maltrato a un perro cojo miércoles 22 de septiembre de 2021 , 12:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El perro de edad adulta y de la raza American Stafforshire Terrier presentaba una amputación parcial de una de las patas traseras que de no ser intervenida habría provocado incluso la muerte del animal





En una reciente actuación, agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería investigan en Roquetas de Mar (Almería) a una persona como autor de un delito de maltrato animal y rescatan a un perro adulto de la raza American Stafforshire Terrier que se encontraba en pésimas condiciones higiénico sanitarias.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, relativa a la protección de los animales y lucha contra su maltrato, en la provincia de Almería.



La investigación se inicia tras la localización de un perro adulto en unas condiciones deplorables que presentaba además una amputación parcial de una de sus patas traseras.



Los agentes observan como el can subsiste en un lugar donde convive con sus propios excrementos y recibe una alimentación deficiente.



Tras identificar a la persona poseedora del animal los agentes comprueban la ausencia de restos de haber recibido curas en sus heridas no acreditándose que hubiera recibido tratamiento veterinario.



Los agentes de la Guardia Civil solicitan informe pericial veterinario en el que se señala que el perro presenta una lesión grave consistente en la amputación parcial de la pata trasera derecha, y que dado el tiempo de evolución sin tratamiento presenta un grave riesgo para la vida del animal.



Por todo lo anterior los agentes investigan al responsable por un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, instruyendo las correspondientes diligencias que se remiten al decanato de los juzgados de Roquetas de Mar (Almería).



Posteriormente los agentes realizan un seguimiento de la evolución del animal fuera de peligro tras intervención quirúrgica.





#yosipuedocontarlo

Desde Guardia Civil se lleva a cabo una importante campaña de concienciación contra el maltrato y abandono animal, también a través de sus redes sociales, en las que mediante el hastag #yosipuedocontarlo se pretende concienciar a la ciudadanía de lo importante que es comunicar si algún animal se encuentra en estado de maltrato o abandono, denunciando los casos a través del teléfono 062 o en cualquier acuartelamiento de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

