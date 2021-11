Sucesos Ampliar Investigan el origen de unos huesos hallados en una bolsa de plástico cerca de las vías del tren martes 16 de noviembre de 2021 , 17:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el origen de unos restos óseos que han sido localizados dentro de una bolsa de plástico y esparcidos en torno a la misma cerca de las vías del tren bajo el puente de la Avenida del Mediterráneo de Almería, sentido en el que las autoridades aún no han podido esclarecer si los mismos son de origen humano o animal.



Fuentes de la Comisaría y de Adif han explicado a Europa Press que han sido los trabajadores de una brigada del servicio de limpieza de los márgenes de las vías los que han encontrado la bolsa con los huesos poco antes de las 10,00 horas, a unos 12 metros de la vía que atraviesa el punto kilométrico 249+760, a pocos metros de la Estación Intermodal.



Dado que la aparición de los restos no afectaba al tráfico ferroviario, se ha dado aviso al departamento de seguridad corporativa de Adif que, a su vez, han alertado a la Policía Nacional que ha activado el protocolo pertinente, por lo que hasta el lugar de los hechos, junto a la carretera de Sierra Alhamilla, se han desplazado agentes de Policía Científica y Policía Judicial.



Desde la Comisaría han incidido en la necesidad de establecer un análisis científico para determinar el origen de los huesos, que son "muy antiguos", antes de determinar si pertenecen a una o más personas o no, si bien algunos testigos han advertido que los mismos tendrían apariencia humana.



Los agentes se han empleado en la recogida de los huesos no solo encontrados en la bolsa sino en todo el perímetro que rodeaba la zona, donde se han hallado diferentes piezas, cerca del muro que separa el entorno de las vías del tren de la calzada de carretera de Sierra Alhamilla, lo que sugiere la posibilidad de que la bolsa hubiera sido arrojada desde fuera al no haber muestras de que hubiera sido enterrada, según los primeros indicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

