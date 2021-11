Sucesos Dos detenidos por estafar a personas llegadas en patera ofreciéndoles transporte hasta Francia martes 16 de noviembre de 2021 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras el pago de ingentes cantidades de dinero, el traslado se realizaba en vehículos particulares conocidos como "taxis piratas" Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos hombres en Almería por estafar a personas llegadas en patera a las costas españolas ofreciéndoles transporte hasta Francia. Tras el pago de "ingentes" cantidades de dinero, el traslado se realizaba en vehículos particulares conocidos como 'taxis piratas', según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado. En concreto, han sido detenidos dos varones, uno de nacionalidad española de 42 años y el otro de nacionalidad marroquí de 30 años de edad, tras ser identificados como presuntos autores en la comisión de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (Favorecimiento Inmigración Ilegal tipo agravado) y Estafa. La investigación desarrollada por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada de Extranjería y Fronteras dependiente de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, pudo determinar que la actividad de los arrestados consistía en facilitar el tránsito por territorio nacional de los inmigrantes, a los cuales engañaban bajo la apariencia de una falsa ayuda entre compatriotas magrebíes. Los arrestados operaban en los puntos de llegada masiva de pateras bajo una falsa apariencia de ayuda. En concreto, ofrecían un traslado seguro en distintos tipos de vehículos hacia distintas zonas de la Unión Europea a los inmigrantes que habían accedido previamente al territorio nacional sin haber sido detectados por las autoridades españolas. El detenido marroquí, afincado desde hace años en Almería, actuaba como captador de los recién llegados a España, a quienes ofertaba ser trasladados a Francia a cambio de cantidades de dinero que rondan los 250 y 300 euros por persona. Los inmigrantes abonaban estas cantidades al ser engañados, pues desconocen en muchos casos su situación administrativa y derechos. Una vez acordado el traslado, bien por temor a ser aprehendidos por autoridades policiales o por desconocer cualquier otra alternativa y tras el correspondiente pago, iniciaban el viaje a bordo de vehículos particulares conocidos en como 'taxi pirata', pero el destino final de esta gente no era Francia, sino que los abandonaban a su suerte en la ciudad de Murcia. Finalmente agentes de la Ucrif, de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia se desplazaron hasta la ciudad de Almería localizando y procediendo a la detención de dos varones, un español y un marroquí como presuntos autores en la comisión de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (Favorecimiento Inmigración Ilegal tipo agravado) y Estafa, los cuales ya han sido puestos a disposición judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.