Sucesos Investigada una empresa de Almería por vertidos tóxicos miércoles 28 de septiembre de 2022 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta acción de la Guardia Civil se basa en los análisis de los residuos analizados que constatan que la actividad de la empresa investigada podría haber causado daños en la calidad del suelo, aire y aguas subterráneas, existiendo un riesgo potencial a la salud de la personas La Guardia Civil de la Comandancia de Almería dentro de sus cometidos propios en el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas, investiga a una empresa de Almería por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al estar realizando al menos desde 2010 y de forma permanente el transporte y depósito de líquidos y sólidos de residuos peligrosos y no peligrosos, careciendo del preceptivo instrumento de prevención ambiental. Esta investigación está enmarcada dentro de la labor preventiva que realiza la Guardia Civil en el cuidado y conservación del medio ambiente y la salud de las personas. Durante esta investigación personal de la Guardia Civil de Almería realiza las inspecciones necesarias de los vertidos, que tras su análisis, se constata que atendiendo a su potencial toxico y su disposición en balsas o zanjas en el suelo, sin ningún tipo de tratamiento y/o impermeabilización, podrían estar causando un daño sustancial del suelo y aguas subterráneas. Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería de manera preventiva y atendiendo a un riego potencial contra la salud de las personas, el medio ambiente y los espacios naturales protegidos próximos, investiga a una empresa de Almería por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por deposito o vertido de residuos tóxicos o peligrosos, o de explotación de instalaciones con actividades peligrosas. Las diligencias instruidas se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de los de Roquetas de Mar (Almería), Fiscalía de Almería y Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.