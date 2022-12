Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

IU denuncia la reducción del 40% de las consultas médicas en Líjar

jueves 01 de diciembre de 2022 , 10:14h

El concejal portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Líjar, Francisco Molina Amorós, ha reclamado la falta de sanitarios en el consultorio de la localidad, lo provocará que no se cuente con personal médico durante 9 días de los 22 que se debería pasar consulta en diciembre, “llegando a darse hasta tres días consecutivos sin que se pueda recibir asistencia médica”.

Para Molina no es comprensible que “a Líjar se le reduzca casi el 40% de sus consultas en diciembre de un servicio ya precario y mientras tanto Bonilla vaya firmar el despido de 12.000 sanitarios este mismo mes”, situación que relaciona con “una estrategia clara por parte del PP andaluz de desmantelar nuestra sanidad pública y obligarnos a girar hacia una sanidad privada”.

Según el concejal de izquierdas, “el malestar entre la población es generalizado y desde nuestra organización no solo queremos recoger sus quejas y ser el altavoz de sus reivindicaciones, si no que los acompañaremos en cuantas iniciativas se lleven a cabo para reclamar a la Delegación de Salud de Almería que la plaza vacante, tras no renovarse el contrato de quien pasaba consulta hasta ahora, se cubra de forma estable y con condiciones dignas tanto para el sanitario como para sus pacientes”.

“La despoblación es una situación grave y está llevando a Líjar y a la Comarca del Almanzora a una situación crítica”, ha añadido Francisco Molina, “y con una población tan envejecida los recortes en sanidad son un problema muy serio”.

Según el concejal portavoz de IU en Líjar, Francisco Molina, “hay que ser valientes y apostar por unos servicios públicos de calidad que frenen la despoblación, hay que hacer que nuestro municipio sea atractivo para que nuestros vecinos y vecinas no abandonen nuestras calles, y una pieza clave es tener un consultorio sanitario público y con la calidad que se merece Líjar”.