Yolanda Díaz y los tiempos al revés

lunes 16 de enero de 2023 , 08:51h

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta, es una de las figuras políticas más destacadas del momento. A pesar de no haberse lanzado aún de lleno a la precampaña electoral, el interés de los periodistas y de otros medios de comunicación internacionales por ella sigue creciendo. Su futuro político es un misterio que espera una definición tras los próximos comicios municipales y autonómicos que tendrán lugar el 28 de mayo. Hasta la fecha, Yolanda Díaz se las ha arreglado para mantener un halo de incertidumbre. ¿Hasta cuándo lo logrará?

El tiempo se le agota y la primera pregunta que surge es qué hará en las municipales, donde ni ella ni Podemos como tal, tienen presencia más allá de la anécdota, y por no tener, pues ya no tiene Cádiz, porque Kichi se fue, y Barcelona tampoco ha sido nunca de Podemos sino de Comun, que ahora parece acercarse a Yolanda Díaz, pero desde su independencia. Lo de Sumar es un proyecto urbanita, como lo fue Podemos o Ciudadanos... gente que sale en la tele, pero que luego no tiene forma de montar una lista para un ayuntamiento de provincias.

Qué distinto sería si unas generales o unas europeas -no olvidemos que éstas son a circunscripción única- se produjeran antes que las municipales y autonómicas. Ese fue el gran gancho de Podemos.

Yolanda Díaz prefiere mantenerse alejada de los conflictos en los que cada vez se ven más envueltos los/as dirigentes de Unidas Podemos. Mientras Ione Belarra y Irene Montero se enzarzan en discusiones políticas que amenazan con desestabilizar los cimientos de la coalición, el portavoz parlamentario Pablo Echenique no duda en criticar el discurso del Rey, ya que viene del gobierno al que UP instituye. Díaz rehúye participar en debates impetuosos, pues considera que hay otros encargados de tal tarea.

No estoy seguro de lo que hará al marchar en solitario hacia las urnas, y si tendrá suficientes escaños para apoyar a Sánchez en el gobierno o optará por encabezar las listas de Unidas Podemos. Si lo hace, debe abordar sus malos términos con Irene Montero y Pablo Iglesias. Igualmente, no puedo predecir si escuchará los llamamientos desde el PSOE y participará como candidato independiente o a través de un acuerdo con lo que resta de Izquierda Unida.

Yolanda Díaz se enfrenta a un serio desafío con su candidatura. Será indispensable involucrar a personas más destacadas para que la ayuden con su campaña, además de entregarse al trabajo de conquistar a la opinión pública mediante actos bien recibidos, como la aplicación del salario mínimo y la complicidad demostrada con el ex presidente brasileño Lula da Silva. La cercanía electoral espoleará la competencia, que espera ver bien cómo va a desenvolverse Yolanda Díaz.

Se prevé que reciba el mejor apoyo, algunos incluso la ven como futura cabeza de cualquier gobierno, lo que demostrará que los esfuerzos han merecido la pena. Es hora de descubrir cómo acabará esta historia; el año puede acabar con grandes logros que reafirmen el potencial de Yolanda Díaz en la política. Siendo así, habrá que sentarse para ver la última parte de un serial trepidante.