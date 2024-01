IU propone mantener Villa Turísticade Serón como centro hotelero o museístico

viernes 19 de enero de 2024 , 13:05h

Amate dice que "se malvende el patrimonio obrero almeriense"

Tras conocerse la intención de la Junta de Andalucía de vender la Villa Turística de Las Menas de Serón, sobre la que registraron una pregunta el pasado 9 de enero en el parlamento andaluz a través de Con Andalucía, la coordinadora de Izquierda Unida en la provincia de Almería, Mª Jesús Amate, ha acusado a la Junta de Andalucía de “malvender el patrimonio almeriense, y en concreto el patrimonio obrero, que lo hace aún más doloroso, primero con la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce y ahora con la Villa Turística de Las Menas de Serón, rehabilitada en el corazón del poblado minero y que pretenden vender en 1,5 millones de euros cuando solo la construcción de la carretera para hacer más accesible este complejo costó 12 millones de euros”.

“A nuestra provincia no le sobran los espacios públicos, ni mucho menos al interior, por lo que el juego que da este edificio, levantado sobre la historia minera de Serón con dinero público, debe quedarse para continuar con su legado, servir y generar empleo a la comarca, bien como centro hotelero de nuevo bajo titularidad pública, edificio de usos múltiples para asociaciones y vecinos o como centro museístico y de interpretación, es cuestión de sentarse con los distintos agentes y buscar la solución más beneficiosa para su municipio y la comarca del Almanzora” ha explicado Amate.

Para la coordinadora de la organización de izquierdas “el reto de la despoblación no pasa por la privatización, al contrario, exige una implicación fuerte y directa de las administraciones públicas, no en malvender el patrimonio levantado con el esfuerzo de nuestro pueblo, ¿para qué, para subirse los sueldos?, lo que supondrá para las arcas la venta del inmueble no es nada en comparación con lo que significa para Serón y la provincia de Almería y vamos a presionar en todo lo que podamos para que se dé marcha atrás”.