Retira a sus padres un bebé de tres meses con problemas de salud Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 19 de enero de 2024 , 13:09h Escucha la noticia Ha sido una actuación de los agentes del Área de Protección al Menor de la Jefatura Provincial de Almería de la Unidad del Cuerpo Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía Agentes del Área de Protección al Menor de la Jefatura Provincial de Almería de la Unidad del Cuerpo Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía llevaron a cabo la localización y retirada de un bebé de tan solo tres meses en Almería, debido a las graves preocupaciones sobre su estado de salud. La intervención policial se desencadenó tras recibir una comunicación dos días antes de la fiscalía de menores y del servicio de protección al menor de la Junta de Andalucía en la provincia, alertando sobre la crítica situación del bebé y la urgencia de localizarlo para garantizar su protección. Según la información proporcionada, la pequeña sufre de una cardiopatía congénita grave y otras dolencias que requieren intervención quirúrgica. Además, presenta una malformación en la boca que hace necesario su alimentación a través de sonda. Los progenitores, primos carnales, al parecer, no estaban brindando la atención y cuidados necesarios para la salud de la bebé, poniendo en riesgo su vida. Los agentes de Área de Protección al Menor (APROME) de la Jefatura Provincial de Almería iniciaron las investigaciones para localizar a la menor. Tras diversas gestiones, se descubrió que el padre tenía antecedentes policiales, era consumidor habitual de sustancias estupefacientes y tenía una orden de alejamiento con respecto a la madre. Ambos progenitores habían sido usuarios de servicios sociales en Almería y Murcia, pero se desconocía su paradero actual. Las pesquisas llevaron a intensificar la búsqueda en El Quemadero, un conocido barrio de la capital almeriense. Gracias a la colaboración ciudadana, se localizó a la menor en la vía pública junto a su padre. Tras la intervención, la bebé fue trasladada a un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía en Almería y, después de recibir una primera atención, fue ingresada en el complejo hospitalario almeriense de Torrecárdenas, donde está recibiendo la atención médica necesaria. Se están llevando a cabo investigaciones adicionales y recopilando información para determinar si los padres podrían enfrentar responsabilidades penales por la situación de la menor.

