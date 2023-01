Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar IU ya tiene los nombres de las cabezas de su lista martes 31 de enero de 2023 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia “A espera de sumar algo más grande”

El pasado domingo 29 de enero se dio cuenta en la Asamblea Provincial de IU en Almería de los nombres de las personas que encabezan las listas de la organización “y que habrán de sumarse a otras personas de cara a una confluencia” para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. El pasado domingo 29 de enero se dio cuenta en la Asamblea Provincial de IU en Almería de los nombres de las personas que encabezan las listas de la organización “y que habrán de sumarse a otras personas de cara a una confluencia” para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. “Andrea Aravena y Roberto Álvarez, por Almería capital, Enrique Usoz y Ana Ruiz Tejada por El Ejido o Belén Pérez, Sensi Marcos y Zacarías Lekal por Roquetas, son solo algunas de las personas que representarán a Izquierda Unida en un proyecto en el que estamos trabajando con ilusión, donde se sumen distintas sensibilidades y realidades y en el que frenar al neoliberalismo económico, el machismo, el racismo, la desigualdad y la destrucción del medio medio desde el municipalismo será el objetivo a alcanzar”, ha comentado Mª Jesús Amate, coordinadora de IU en la provincia de Almería.

Siguiendo en el mismo hilo, Amate ha señalado que “desde Izquierda Unida salimos con mucha ilusión y con la meta marcada de aumentar nuestra representación en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y volver a los ayuntamientos de El Ejido y Almería” ya que, según la coordinadora, “se ha demostrado que con nuestras siglas fuera de esos consistorios la derecha campa a sus anchas con una oposición inexistente”.

También se ha mostrado optimista con el resto de municipios en los que ha afirmado que “el trabajo está saliendo y las listas no tardarán en estar conformadas”, siguiendo la misma fórmula que con las localidades más grandes “con personas a título individual u organizadas en colectivos que quieran sumarse a un proyecto más grande y con perspectivas de futuro” Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas IU presenta candidaturas y busca alianzas

