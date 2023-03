Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar IV Encuentro Provincial ‘Almería Relas 2023: Una sola salud’ miércoles 22 de marzo de 2023 , 13:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Celebrado por la Delegación territorial de Salud y Consumo celebr El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo, Jorge del Diego Salas, ha inaugurado, junto al delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, el IV Encuentro Provincial 'Almería Relas 2023', que ha tenido lugar en el Museo de Almería bajo el lema 'Una sola salud'.



En Andalucía, a través de la Red Local de Acción en Salud (RELAS), los gobiernos locales por sus conocimientos de la realidad local, de las redes, de los actores, de las necesidades e intereses de la comunidad, tienen una posición privilegiada para liderar y rentabilizar en su territorio de actuación todas aquellas intervenciones dirigidas a la población y al entorno en temas relacionados con la salud.



En este contexto estas jornadas tienen como objetivo dar a conocer a referentes del ámbito local la interdependencia entre la salud humana, la sanidad animal y su vinculación a los ecosistemas en los cuales coexisten.



El concepto de "una sola salud", reconoce que la salud de las personas está conectada con la salud de los animales y del medioambiente. Se trata de un enfoque colaborativo, intersectorial y multidisciplinar que se aplica en los ámbitos local, regional y global: son muchos los ejemplos que demuestran que la salud humana está ligada con la salud animal y ambiental, entroncando con el ecosistema y en consecuencia con el entorno donde se desenvuelve la población y su forma de relacionarse con el.



En muchos casos la manera más efectiva y económica de proteger, promover y prevenir problemas de salud a las personas es controlando los factores que pueden afectar a ese entorno y sus elementos para cortar transmisiones de patógenos, incluidos los zoonóticos o para facilitar ´hábitos de vida saludable" en la población de un municipio.



Tal y como ha señalado Jorge del Diego "es necesario prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de la relación entre humanos, animales y medio ambiente". Para ello "es necesario sumar los esfuerzos de profesionales expertos en salud pública, salud animal, salud vegetal y del medio ambiente incluyendo los entornos locales- , y mantener una buena comunicación entre todos los agentes implicados".



A lo largo de la jornada se ha puesto a disposición de los referentes municipales una serie de recomendaciones para favorecer una buena interdependencia entre la salud humana, animal, los y los ecosistemas. Se ha incidido también en la protección de nuestros animales para preservar nuestro futuro, así como en la importancia de identificar a los agentes implicados en la interrelación humana, animal y ecosistema.



Este abordaje a nivel local tiene un mayor impacto si se parte del principio de Salud en Todas las Políticas, en el que las administraciones locales tienen un papel relevante mediante sus actuaciones en los diferentes ámbitos implicados para maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos sobre la salud de sus vecinos.



Red Local de Acción en Salud (RELAS).



Los municipios almerienses adheridos a RELAS son: Adra, Benahadux, Berja, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, El Ejido, La Mojonera, Macael, Pulpí, Rioja, Viator, Níjar, Serón, Vera, Roquetas de Mar y Vícar.



La Acción Local en Salud supone un proceso de planificación estratégica de las grandes metas que en materia de prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud lideran los Ayuntamientos, que incorporan en dicho proceso a los servicios sanitarios, a otras instituciones y administraciones, a las organizaciones no gubernamentales, al tejido empresarial, al asociativo y a la propia ciudadanía.



La red local está integrada por un equipo de profesionales, denominado 'GrupoMotor', donde estarán presentes el Ayuntamiento de cada municipio participante, la Delegación territorial de Salud y Consumo, el distrito de atención primaria y el centro de salud de referencia, así como representantes ciudadanía, a través de sus asociaciones y agentes locales. Todos ellos trabajan de forma conjunta para desarrollar actuaciones que mejoren la calidad de vida de la población. Este 'Grupo Motor' realiza un diagnóstico sobre los problemas y los factores de riesgo para la salud con más prevalencia entre la población del municipio. Los hábitos y estilos de vida, el estado de salud de la población local, así como los determinantes sociales que afectan a la misma, serán los principales aspectos a analizar. Este estudio, denominado 'Perfil Local de Salud', permite establecer cuáles son las acciones que se deben ejecutar para mejorar el estado de salud y la calidad de vida de su población, así como la priorización de estas acciones en función a su importancia y factibilidad.



Los ciudadanos del municipio (a través de sus asociaciones, colectivos y empresas) tendrán un gran protagonismo en el desarrollo del proyecto y podrán participar tanto en la detección de problemas como en la aportación de posibles medidas para su mejora, puesto que van a ser los principales destinatarios del plan de acción.



RELAS cuenta con un espacio online para hacer visible el trabajo y los recursos de los municipios: www.redlocalsalud.es. Además, el proyecto RELAS ha apostado también por desarrollar un entorno 2.0 para compartir el trabajo en salud de las localidades que forman parte de la red, implicar a más sectores y facilitar la participación de la ciudadanía. Para ello el proyecto cuenta con un canal en YouTube; un Blog (http://localizarlasalud.blogspot.com.es/); una cuenta en Twitter (@AndaluciaRELAS)https://twitter.com/AndaluciaRELAS) y otra en Instagram (@localizarlasalud) (https://www.instagram.com/localizarlasalud/) para seguir la actualidad diaria del proyecto y facilitar la interacción con la ciudadanía.

