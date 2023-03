Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La primavera será "moderada" para los alérgicos en Almería miércoles 22 de marzo de 2023 , 13:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha indicado en una rueda de prensa que la primavera de 2023 será "moderada" en cuanto al polen de las gramíneas para los alérgicos en España, aunque en el centro peninsular será "moderada-leve". Según los pronósticos, la primavera en el sur de la península será muy leve en Almería con 1.000 granos/m3. En Cádiz, Granada y Málaga también será leve, mientras que en Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla se espera una intensidad moderada. Por otro lado, se pronostica una intensa presencia de granos de polen en Badajoz y Cáceres, alcanzando los 7.000 granos/m3. Por qué será moderada En los últimos meses, las tormentas han afectado la llegada de la primavera, lo que ha dado lugar a una temporada más moderada. A diferencia del año pasado, las cupresáceas, que suelen ser los primeros pólenes en aparecer antes de la primavera, han tenido un comportamiento diferente este año debido a las temperaturas más frías causadas por las tormentas Gerard y Frien en enero y febrero, así como la tormenta Juliette a finales de febrero. Como resultado, los niveles de polen de cupresáceas han sido inferiores. Sin embargo, en las primeras semanas de marzo se han dado las condiciones bioclimáticas para el cambio de tendencia alcista. Los alergólogos han señalado que la cantidad de polen durante la primavera está relacionada con factores meteorológicos como la lluvia y la temperatura en otoño e invierno. La lluvia puede afectar las concentraciones de polen de dos maneras, una positiva para los alérgicos y otra negativa. El presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC, Juan José Zapata, ha explicado que es complicado hacer una predicción exacta sobre todos los tipos de polen, pero al observar cómo evolucionan las gramíneas, se puede tener una idea de cómo será la temporada. Según sus palabras, la concentración de gramíneas en el centro peninsular durante la primavera será variable, con niveles que oscilarán entre 1.000 granos/m3 en Teruel y Cuenca, 6.000 granos/m3 en Toledo y 4.000 granos/m3 en Madrid. Según un informe, la primavera para los alérgicos a gramíneas en el centro peninsular será leve, excepto en Toledo donde será intensa. En Madrid, se espera una primavera moderada para estos pacientes, aunque actualmente más del 40% de los polínicos son del polen del plátano de sombra. Por otro lado, en Aragón se pronostica una primavera leve para los alérgicos. Según los pronósticos, la primavera en las Islas Canarias tendrá una cantidad de polen menor a 200 granos por metro cuadrado. En otras regiones como Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja también se espera una primavera con niveles bajos de polen. En ciudades como Logroño, Oviedo y Vitoria se esperan alrededor de 1.500-2.000 granos/m3 de polen, mientras que en Santander, Bilbao, Pamplona y San Sebastián los niveles serán similares. Se espera que la primavera en el litoral mediterráneo (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) sea suave. Según las previsiones, se registrarán 1.000 granos/m3 en Barcelona, Palma, Murcia y Tarragona; 3.000 en Lleida y 1.200 en Alicante, Castellón Y Valencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

