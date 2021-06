Capital Izadas las banderas azules de la capital viernes 04 de junio de 2021 , 17:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La delegada del Gobierno y el delegado de Turismo asisten al acto junto al alcalde de Almería y la presidenta del Parlamento andaluz





La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, y el delegado de Turismo, Vicente García Egea, han asistido al izado de las banderas azules de la capital, en un acto al que han asistido además el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.



Torregrosa ha asegurado que este año Almería cuenta con 33 distinciones, del total de 137 de Andalucía, de las que 31 corresponden a playas y 2 a puertos. Para la delegada del Gobierno “las banderas azules suponen el reconocimiento al trabajo colectivo realizado por las administraciones para que nuestros puntos turísticos estén avalados por este distintivo”. En este sentido, ha asegurado que “estamos convencidos de que este verano el sector del turismo comenzará su recuperación tras haber sufrido gravemente la crisis derivada de la pandemia sanitaria”. En cualquier caso, la delegada del Gobierno andaluz ha afirmado que “el izado de la banderas es la presentación de nuestra capital como destino turístico, un destino seguro y con todos los servicios a disposición de las personas que este año elijan Almería para sus vacaciones estivales”.



El delegado territorial de Turismo ha destacado “la calidad de las playas de Almería que son un referente para los turistas que eligen la provincia como destino vacacional”. García Egea ha subrayado que “desde Turismo se está haciendo un gran trabajo para reforzar todas las playas de nuestro litoral, ya que tenemos claro que contribuyen a dinamizar la economía de nuestra tierra”.



El izado de la bandera azul de Q en las playas urbanas de Almería viene a escenificar, ha dicho el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el buen trabajo que desde el Ayuntamiento se hace en favor de uno de los espacios únicos que tiene la ciudad de Almería como son las playas, el litoral. Se han conseguido dos banderas azules, una para las playas urbanas, otra para la de San Miguel de Cabo de Gata, y otras 15 certificaciones y banderas más que vienen a significar que las playas de Almería son seguras, tienen la calidad que merecen los ciudadanos y visitantes y que, además, cuentan con espacios cien por cien accesibles. Ahora, toca disfrutarlas con responsabilidad, ha concluido el regidor.



En el acto de izada de las banderas desarrollado en la playa de San Miguel, la presidenta del Parlamento andaluz ha asegurado que “Andalucía vuelve a batir su récord como segunda comunidad con más banderas azules lo que muestra la calidad de nuestras playas”. Bosquet ha añadido que “esta certificación contribuirá a que las personas que salgan de vacaciones opten por Almería y por el turismo andaluz”.



Por municipios, las banderas de Almería este año son: Adra cuenta con distintivos en las playas de Censo, San Nicolás, Sirena Loca; Almería capital en las playas de Almería y San Miguel de Cabo de Gata; la playa de Balanegra, El Ancón, Las Marinicas y Los Barquicos,-Cocones (Carboneras); Balerma, Levante Almerimar, San Miguel y Poniente Almerimar (El Ejido); Marina de la Torre, Venta del Bancal, Lance Nuevo, El Cantal, Piedra Villazar y El Descargador (Mojácar), Aguamarga y San José (Níjar); Calipso, Mar Rabiosa, Los Nardos y Mar Serena (Pulpí); y Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Urbanización Playa Serena y Urbanización Roquetas (Roquetas de Mar)



Las Banderas Azules son un distintivo que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos desde hace más de 30 años (1987) y se conceden tras inspecciones y auditorías anuales de ADEAC a aquellos municipios que lo solicitan. Así, se debe cumplir una serie de criterios agrupados en cuatro bloques: Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua, Gestión Ambiental y Seguridad y Servicios.

