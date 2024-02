Izquierda Unida homenajea a referentes en la lucha obrera en el Almanzora y Los Vélez

lunes 12 de febrero de 2024 , 11:07h

“La educación y la sanidad están siendo desmanteladas en lo ancho y largo de Andalucía por el gobierno de Moreno Bonilla, pero es especialmente sangrante en el Almanzora y Los Vélez, donde la inacción por frenar la despoblación, las malas comunicaciones y las condiciones precarias que la Junta del PP ofrece no permite que los y las ciudadanas obtengan los servicios públicos que merecen y que pagan como cualquier otra persona a través de sus impuestos”, ha señalado la coordinadora provincial de IU en Almería, Mª Jesús Amate

La pasada noche del 10 de febrero, en el salón de usos múltiples de Fines, militantes, simpatizantes y amigos de Izquierda Unida de los distintos núcleos del Almanzora y de Los Vélez se reunieron en un acto que contó con la presencia de Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista en Andalucía y portavoz de la dirección política de Izquierda Unida andaluza, y con Mª Jesús Amate, coordinadora provincial de IU en Almería, en el que se presentó el libro de José Luis Fernández sobre el nacimiento de CCOO en la provincia al calor de los versos de Benjamín Soriano y de las proclamas a favor de la movilización por los servicios públicos en Andalucía y, en concreto, “para la zona más olvidada de la provincia más olvidada”, se homenajearon figuras importantes para la historia de la organización y la defensa de los trabajadores como José Antonio Rosal, Francisco López, Manuel García y Ana Simón.

Gabriel Sánchez, coordinador de IU en la comarca y de la asamblea de Olula del Río, hizo las veces de director del acto donde se enlazó “la lucha de los homenajeados” que ha de servir como “ejemplo para las luchas que nos toca librar hoy día” porque, tal y como refirió Amate “la educación y la sanidad están siendo desmanteladas en lo ancho y largo de Andalucía por el gobierno de Moreno Bonilla, pero es especialmente sangrante en el Almanzora y Los Vélez, donde la inacción por frenar la despoblación, las malas comunicaciones y las condiciones precarias que la Junta del PP ofrece no permite que los y las ciudadanas obtengan los servicios públicos que merecen y que pagan como cualquier otra persona a través de sus impuestos” por lo que Ernesto Alba señaló como clave “la movilización en las calles, para demostrarle a Bonilla que hay otra Andalucía, una que no está dispuesta a que los hijos e hijas de la clase trabajadora estén en aulas prefabricadas, que la tierra acabe en fondos de inversión con modelos productivos que son pan para hoy y hambre para mañana o que el agua se destine para macro proyectos urbanísticos y hoteleros reventando los recursos de todas y todos” por lo que llamó a “dar la batalla política e ideológica en la calle desde la movilización, la organización y la no resignación”.