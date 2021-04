Javier A. García presenta su proyecto para el PP en Levante y Vélez centrado en el “municipalismo”

martes 20 de abril de 2021 , 19:25h

El candidato a presidente del PP ha participado junto a Antonio González Terol, Gabriel Amat y Domingo Fernández en un acto que se ha celebrado en Huércal-Overa



El candidato a presidente del PP de Almería y presidente de la Diputación, Javier A. García, ha participado esta tarde junto al vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, el presidente del PP, Gabriel Amat, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, en un acto con alcaldes y portavoces del PP en el Levante y Los Vélez, en el que ha presentado su proyecto para liderar el PP almeriense centrado en el “municipalismo”.



García Molina ha agradecido a los alcaldes y portavoces del PP que estén “al pie del cañón” defendiendo el proyecto del PP de Almería, de Andalucía y de España, un proyecto que seguirá a partir del próximo 26 de junio con más fuerza de la mano del nuevo equipo que salga del 14 Congreso Provincial y en el que los alcaldes y los concejales jugarán un papel prioritario.



“Os pido a todos vuestro apoyo. Tanto Ramón como yo queremos un partido en el que cuente la opinión de todos y por ello nos presentamos con ilusión y fuerza. Queremos que os sintáis orgullosos del partido al que pertenecéis y que no olvidéis que todos contáis en este gran proyecto político que es el del PP”, ha afirmado.



En su intervención, el candidato a presidir el PP ha agradecido a Gabriel Amat sus 17 años al frente del partido y ha señalado que “vamos a trabajar para no defraudar al 75% de los almerienses que hoy están gobernados por el Partido Popular en la provincia”.



Finalmente ha insistido en que el PP tiene sus raíces en el municipalismo, “lo llevamos en el ADN”, ha dicho, y ha asegurado ante alcaldes y portavoces que “no os vamos a defraudar” porque se van a dejar la piel para “consolidar el proyecto de Juanma Moreno en Andalucía y aupar a Pablo Casado al Gobierno de España”.



Por su parte, el presidente del PP, Gabriel Amat, se ha mostrado convencido de que el PP seguirá creciendo de la mano de Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco, de los que ha destacado su trabajo diario pensando siempre en el beneficio de los almerienses.



“Son dos personas que conocen perfectamente el partido, que lo viven, y que emprenden juntos un camino en el que van a lograr los mayores éxitos para la provincia pensando siempre en los almerienses”, ha señalado.



Amat ha agradecido a todos los afiliados y cargos del PP su apoyo durante 17 años en los que ha trabajado por la provincia de Almería, un tiempo en el que se han dado pasos importantes, como también lo hizo durante su época como presidente de la Diputación.



“Ahora os pido más trabajo aún si cabe, necesitamos que Pablo Casado gobierne en España y nos tenemos que dejar la piel para que así sea, porque necesitamos un presidente en nuestro país que se vuelque con la provincia de Almería y que no nos castigue como ha ocurrido siempre que ha gobernado el PSOE”, ha finalizado.



Por su parte, el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol ha agradecido a los alcaldes y concejales del PP almeriense la importante labor que han hecho en estos meses de pandemia al frente de los Ayuntamientos y les ha pedido su apoyo para el nuevo equipo del PP de Almería liderado por Javier A. García.



González Terol ha reclamado “más ayudas para el municipalismo” y ha destacado que los ayuntamientos merecen recibir un fondo Covid por valor de 3.000 millones de euros para hacer frente a los gastos adicionales generados por la pandemia.



Además, ha criticado que el Gobierno de Sánchez siga sin un plan B jurídico para abordar el fin del estado de alarma y que las comunidades tengan herramientas para hacer frente a la pandemia, como lleva reclamando Pablo Casado desde hace un año.



Por último ha llamado a los alcaldes y concejales del PP de Almería a un “proyecto común” para que el presidente del PP, Pablo Casado, llegue a la Moncloa y tengamos un “Gobierno justo”.



En el acto también ha intervenido el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, quien ha agradecido al PP de Almería el apoyo que siempre ha recibido y gracias al que ha conseguido, junto con su equipo, que hoy el municipio aporte su grano de arena para tener una gran provincia, que crece y mejora.



Fernández ha señalado que González Terol es un “referente” para muchos alcaldes y ha concluido destacando sus ganas de seguir trabajando para que finalmente Pablo Casado y el PP gobiernen en España, que es lo que necesita nuestro país.