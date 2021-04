Salud Mental de Torrecárdenas capacita a la Policía Local de Almería

martes 20 de abril de 2021 , 19:34h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El curso ha recogido aspectos como la intervención con víctimas, las actuaciones con agresores o la sensibilización y prevención de suicidio junto con el manejo de un ciudadano con ideas autolíticas





Especialistas de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas colaboran con efectivos de la Policía Local de Almería en la formación tanto de aspirantes a Policía como de aspirantes a oficiales (inspectores y subinspectores).



Según ha explicado el coordinador de esta formación, el doctor Fernando Collado, “se trata de un trabajo que venimos realizando desde hace cuatro años y donde desde la Unidad de Salud Mental también colaboran residentes que están con nosotros en el Hospital Universitario Torrecárdenas. En esta última formación que hemos realizado para la capacitación de inspectores y subinspectores han participado Cristóbal Moyano, Isabel Ramírez y Rubén Piernas”.



La temática de estos cursos está “adaptada a la realidad con la que se encuentran los efectivos de las policías locales” y destacan "por el alto interés que presentan los agentes hacia esta materia porque les son muy útiles ya que no han recibido mucha formación en las materias que abordamos". Según ha detallado el doctor Fernando Collado, "hemos tenido casos de agentes que llevaban más de veinte años en el cuerpo y hasta ahora no habían recibido formación en cuestiones tan basicas como técnicas de desescalada verbal, suicidio o manejo de víctimas de maltrato infantil o de violencia de género".



El temario del curso ha recogido aspectos como las técnicas de comunicación en situaciones de crisis y autocontrol emocional, la intervención con víctimas, las actuaciones con agresores, las intervenciones en situaciones especiales con enfermos mentales y personas en situaciones de crisis o la sensibilización y prevención de suicidio junto con el manejo de un ciudadano con ideas autolíticas.



El curso ha transcurrido en cuatro días y concluye con un examen final. En él han participado siete alumnos que serán futuros oficiales. "Todos hemos compartido experiencias y concluido que los mayores beneficiarios son, sin duda, los ciudadanos en general y las personas con algún de salud mental en particular", ha señalado el psiquiatra del Hospital Universitario Torrecárdenas.