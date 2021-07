Deportes Jofre Cullell completa en Sabiñánigo su colección de títulos sub 23 sábado 10 de julio de 2021 , 18:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Objetivo conseguido. Jofre Cullell ha cerrado este sábado su etapa sub 23, al menos en lo que a Campeonatos de España se refiere, sumando en tierras oscenses su cuarto título nacional en esta categoría dentro de la modalidad de cross country. El de Primaflor-Mondraker-XSauce completó la carrera prácticamente en solitario, haciendo frente a un circuito en el que el calor y el polvo endurecieron aún más el desafío.



El andaluz David Campos y el catalán Roger Ferrer acompañaron en el podio al de Santa Coloma de Farners, que de esta forma completa su programa de competiciones previo al gran desafío de la temporada: los Juegos Olímpicos de Tokyo, donde Jofre defenderá al combinado español en la prueba de XCO.



Jofre Cullell: "Muy contento de conseguir mi cuarto Campeonato de España consecutivo sub 23. Nos hemos ido tres corredores de salida, aunque después he visto que tenía un punto más y he decidido tirar para seguir a mi ritmo vuelta a vuelta hasta conseguir la victoria. Satisfecho por el título, en un circuito bastante duro a causa del calor y del mucho polvo que se iba levantando".



La representación de Primaflor-Mondraker-XSauce en estos Campeonatos de España la completará Sara Méndez en la matinal del domingo, tomando parte en la manga júnior femenina. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

