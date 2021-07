Los mejores freestylers de España y Latinoamérica llena de flow el Recinto de Conciertos

sábado 10 de julio de 2021 , 18:58h

Almería estrenó anoche el USN World Summer, con victorias de Botta, Klan, Nitro y Gazir, y exhibiciones de los fenómenos Aczino y Skone





“Díselo: Tres, Dos, Uno…” Con estas palabras de la ‘host’ Mary Ruiz ‘Queen Mary’, jaleadas en cada ocasión por el ruido del numeroso público, siempre manos arriba, cada MC empezó anoche, viernes, a rimar palabras de forma fluida siguiendo la base rítmica marcada por el DJ durante un tiempo limitado. Una batalla de rap, protagonizado por la improvisación, lo que requiere un estado mental ágil, despejado y muy agudo para ‘derrotar’ a tu adversario, pero no enemigo, que algunas veces sorprendió, otras veces provocó la sonrisa y en la mayoría de las ocasiones generó la admiración de los amantes de este estilo musical urbano.



La cultura del freestyle ha enganchado a los más jóvenes que siguen con devoción a sus raperos favoritos en las plataformas digitales y este verano se pasean por la escena española en el USN World Summer Cup, la competición de carácter internacional en la que se reúnen a los mejores freestylers de España y Latinoamérica. Almería ha sido la sede inaugural de estas batallas, para muchos, como han confesado, la primera vez que se subían al escenario tras el estallido de la pandemia del Covid. El evento, a su vez, ha sido retransmitido en exclusiva a través de Ubeat, la multiplataforma de entretenimiento del Grupo Mediapro. Un éxito que ha sido posible gracias al trabajo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, que se ha encargado de la producción del evento.



Es curioso comprobar cómo una juventud centrada en la cultura de la imagen, que confiesa rehuir explícitamente de los contenidos escritos, se emociona y sigue con devoción a unos artistas cuya principal herramienta es la palabra. Porque sobre el escenario, no dejan de ser dos jóvenes que se ‘vacilan’ con rimas improvisadas y con métricas. Por tanto, y a pesar de que les pueda escandalizar a los más puristas, los freestylers están más cerca de la literatura y de la poesía del siglo XXI de lo que muchos imaginan. Es cierto que el lenguaje que utilizan proviene de la calle, del deporte, del mundo audiovisual… Evidentemente no es barroco. Pero la escritura de Charles Bukowski, por ejemplo, tampoco es que surgiera del lenguaje culto. Quizás los MCs podrían ser unos buenos embajadores para acercar la poesía a la juventud. Quién sabe…



Pero dejemos los pensamientos filosóficos y regresemos a la realidad. La USN World Summer Cup ha traído a Almería a algunos de los mejores freestylers de España y Latinoamérica. A Aczino y Skone, campeones internacional de diferentes ediciones de Red Bull, que realizaron una exhibición brutal, en uno de los momentos de mayor explosión de esta competición que llenó anoche el Recinto de Conciertos de Almería.





Cuatro batallas

Con la brillante Queen Mary como speaker, también referente de la escena free en España, se han celebrado cuatro batallas de cinco rondas cada una. En la primera Zasko y Botta han necesitado una réplica para que el jurado dé el ganador: Botta. Quizás las rimas de Zasko sean más complejas, pero Botta estuvo muy despierto y por puntos ganó la batalla.



La segunda reunió a Klan y Santi, este último clasificado de La Cancha de Entresdosuno. Klan es un referente del underground argentino, que enganchó con el público con sus rimas pegadizas. Frente a él Santi, un MC de gran futuro que en esta ocasión fue superado por Klan.



La tercera batalla reunió a Nitro y Michu. El chileno Nitro, más sólido, agresivo con doble punch y al cuello, superó a Michu, otro joven valor que dará que hablar y se subió al escenario procedente de La Cancha de Entresdosuno.



La cuarta batalla era la más esperada, además de la exhibición, y no defraudó: Gazir y BTA entraron de lleno en faena. Gazir no defraudó y se mostró muy ágil con los juegos de palabras y las ingeniosas respuestas. Por su parte, BTA explotó sus cualidades con el doble tempo. Un auténtico espectáculo que finalmente se decantó a favor de Gazir.



La lista de ciudades y recintos que sucederán a la cita de Almería dice mucho del nivel del evento. Las clasificatorias seguirán hoy, día 10, mañana, día 11, 16, 17 y 18 en la Vitoria (Plaza de Toros), Murcia (Estadio Enrique Roca Fernández), Málaga (Palacio Deportes Martín Carpena), Gijón (Plaza de Toros del Bibio) y A Coruña (Parque del Pasatiempo, Betanzos). Las semifinales serán el 21 de julio en el Parc del Fórum de Barcelona, el 23 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid y el 25 de julio en Muelle 12 de Alicante, mientras que la gran final será en el Estadio de Fútbol Ciutat de Valencia.



Los cada vez más aficionados al freestyle de Almería pudieron disfrutar de lo mejor de la escena free de España y Latinoamérica anoche con unas batallas memorables donde la palabra improvisada, al ritmo de la música, fue la protagonista. La cultura del hip hop también tiene su espacio en el programa cultural del Ayuntamiento de Almería.