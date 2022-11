Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Jornada formativa de la UAL sobre el negacionismo de la violencia machista

martes 22 de noviembre de 2022 , 19:30h

Siendo el mes de noviembre clave, tal y como se anunció días atrás en la presentación de la segunda edición de ‘Almería unida contra la violencia de género’, se está en la semana más importante porque el viernes será 25N. En este martes previo, la UAL, a través de su Unidad de Igualdad, ha decidido entrar de lleno en la formación de su propia comunidad, que se ha extendido además a toda la sociedad, en torno a dos aspectos de gran relevancia vinculados con la lucha frente a esta lacra. Así lo ha relatado Eva Díez al referirse a Maribel Montaño y a Miguel Lorente como “dos ponentes de mucho nivel” que “han puesto de manifiesto los instrumentos puestos en marcha por la Administración General del Estado y los negacionismo en esta materia”, con la preocupación de que “se está produciendo un retroceso muy importante, en la medida en que estos movimientos que cuestionan los derechos de la mujer y los avances en materia de genero están bastante organizados globalmente”.

La directora de la Unidad de Igualdad ha contextualizado sendas ponencias, realizadas de manera consecutiva ante un Auditorio lleno, en el programa de actividades de ‘Almería unida contra la violencia de género’, “concretamente en las organizadas por la UAL”, que van a tener su colofón el mismo viernes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: “Se hará la inauguración de los ‘puntos violeta’, que se han diseminado por el campus y que tienen un QR con el que se accede a nuestro protocolo de acoso sexual, y se leerá el manifestó en la puerta de la Biblioteca”. Ha pedido a toda la comunidad universitaria que se sume y así “que la UAL sea un referente en la provincia y en el contexto de las universidades españolas”.

La primera respuesta masiva la ha obtenido con esta jornada de formación: “se llena el Auditorio y tengo agradecerles tanto a los estudiantes su participación como a los profesores su implicación, porque hacen posible que su alumnado no solo se forme en las disciplinas específicas, sino que su formación sea integral y en valores”. Se han ofrecido telemáticamente, igualmente con una alta participación de personas conectadas, y en ese sentido ha recordado que “como Unidad de Igualdad de Género tenemos entre los cometidos acciones formativas dirigidas a todos los sectores de la comunidad universitaria, no solo estudiantes, en esta materia”. Ha ido más allá al sumar también a la sociedad, haciendo especial hincapié en los negacionismos: “La violencia de género existe, y no debemos negarlo a esta altura del siglo XXI; los datos están ahí y son accesibles”.

Maribel Montaño, jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre las Mujeres de Andalucía, ha impartido la conferencia con el título de ‘Recursos de la AGE contra la Violencia de Género’, siendo muy ilustrativa y didáctica: “Explicar de una manera sencilla y clara las herramientas para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia de género, a sus hijos e hijas, que la sufren y son también víctimas, a los entornos social, familiar y profesional”. Se ha referido “al dolor que causa la violencia” mientras ha enumerado “qué recursos hay”, de necesario conocimiento de toda la sociedad “y así atajar todos juntos este fenómeno”. Se ha mostrado agradecida con la Universidad de Almería “por hacer esta difusión”, para “que las propias víctimas sepan cómo recibir ayuda, a quién pueden acudir cuando lo necesitan, cómo identificar el problema que tienen y cómo solicitar la ayudan, que muchas veces no es sencillo ni identificarlo ni saber cómo hay que actuar”.

Ha recordado que se están haciendo “esfuerzos grandes por ampliar el concepto de violencia de género más allá del provocado por la pareja o expareja de la mujer víctima, otro tipo de agresiones de corte sexista y machista como son las sexuales, la trata y la prostitución, las mutilaciones genitales, los matrimonios forzados, los acosos laborales…, una gama importante de situaciones de desventaja y violencia que sufren las mujeres”. Por otro lado, ha definido como clave “transmitir que no son solo las mujeres que la sufren las que tienen que hacer el esfuerzo de identificar su situación, sino toda la sociedad tiene que estar informada de esos recursos para poder ayudar a esas mujeres a salir; es labor de todos, obligación de todos, cumplir el artículo 14 y el artículo 9.2 de la Constitución”. En concreto, “la UAL con esta jornada los cumple porque está removiendo los obstáculos que impiden o que dificultan la igualdad”. Ha puesto el foco en la evolución de la violencia y su aparición en edades cada vez más tempranas.

En cuanto a Miguel Lorente, profesor del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y Asesor de la Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, ha analizado ‘El negacionismo ampliado de la violencia de género’, siendo muy rotundo en el peligro que entraña: “El negacionismo no es un caso aislado, sino que es toda una estrategia que persigue unos objetivos”. Ha explicado que “tiene un doble componente, el primero es no enfrentarse a una verdad incómoda, a un hecho que les cuestiona su propia posición y manera de entender la realidad, y el segundo es culpar a las personas a las que hacen responsables de esa verdad incómoda”. Ha insistido en que “esto tiene componentes muy preocupantes, y por eso negacionismo ampliado, porque junto al negacionismo está el discurso de odio que permite pasar de la sensación de impotencia de quien se cree cuestionado o incluso atacado por las políticas de igualdad, a la acción, que se puede traducir en las redes sociales, divulgando bulos o manipulando datos, pero también otras iniciativas que claramente promueven la violencia y el ataque”.

El objetivo está situado en quienes “protagonizan la transformación social, principalmente el feminismo como pensamiento, pero también en las mujeres como protagonistas de ese pensamiento”. Es por ello que ha considerado de gran valor esta jornada que se ha organizado desde la UAL: “Tenemos que trabajar con este público joven, romper mitos y estereotipos y generar conocimientos y saber”. Lorente, quien fuese Secretario de Estado en esta materia, ha abundado: “Ver la gente más joven que está participando en esta concienciación sobre igualdad me parece esencial, porque los pasos que se están dando ahora en la sociedad son especialmente preocupantes, y más la gente joven y los chicos, porque las chicas sí están evolucionando a favor de la igualdad, tienen conciencia de la realidad que están viviendo y se están posicionando a favor de este proceso transformador”. Ha advertido sobre el uso de las redes sociales: “El negacionismo se ha aprovechado de los recursos que tiene la sociedad y las redes han pasado a ser uno de los instrumentos donde más divulgan sus teorías y donde más llaman a que la gente se una a sus posiciones bajo esa idea de que ellos representan el orden y que quien actúa contra ese orden lo que procura es el desorden”.