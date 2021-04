Jornada on-line UAL-institutos sobre la PEvAU, matriculación y acceso

jueves 15 de abril de 2021 , 18:32h

La Universidad de Almería explica a los responsables de Secretaría y a los orientadores de los centros de Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Superior el procedimiento a seguir a través de la plataforma SÉNECA y de la app propia creada por el Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en colaboración con el Área de Acceso







Con la intención de que no haya dudas y de que el proceso previo se realice fácilmente y con total fluidez, el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL se ha puesto una vez más a disposición de los centros educativos que enviarán a su alumnado a una PEvAU 2021 que poco a poco se va acercando. No se deja absolutamente nada sin planificar de modo meticuloso de cara a la organización de la prueba, más aún en tiempos de pandemia y, de hecho, se ha incidido en los pasos previos necesarios para poder realizarla.



Así, se ha convocado a una reunión de trabajo on-line, a través de la plataforma habitual de uso en la Universidad de Almería, Blackboard Collaborate, a las personas responsables de la Secretaría de los institutos y a sus respectivos orientadores, aunque también han participado profesores de los centros. Con una altísima participación (158 asistentes) y un gran interés por parte de quieres deben informar a los estudiantes a partir de ya, su desarrollo ha sido un éxito.



La reunión se ha llevado a cabo en una sala virtual, muy acorde al entorno en el que se debe realizar el proceso de matriculación. No en vano, y como en el curso pasado, la inscripción en estas pruebas de acceso y admisión en la universidad, así como el abono de los precios públicos correspondientes, se realizará de forma telemática. De ahí la importancia de esta propuesta surgida desde el Área de Acceso y Relaciones con la Enseñanza Secundaria, dirigida por Manuel Gámez. Ha consistido en informar de primera mano y atender las dudas de las personas que se encarguen de la gestión en SÉNECA de los expedientes del alumnado.



Dicha Jornada se ha desarrollado en dos partes. En la primera parte, un miembro de la Secretaría del IES Sierra Nevada de Fiñana ha mostrado el proceso de generación desde el portal SENECA de los documentos que los institutos deben remitir a la Universidad con relación a los alumnos que se presentarán a la PEVAU. En la segunda parte, personal del Área de Acceso de la Universidad ha mostrado el proceso de inscripción en la PEVAU en la aplicación on-line preparada por el Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en colaboración con dicha Área de Acceso.