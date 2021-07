José Antonio García inicia su andadura impulsando el deporte en los 103 municipios

viernes 30 de julio de 2021 , 17:02h

La Diputación de Almería refuerza el binomio deporte y turismo, y apuesta por reimpulsar las competiciones y actividades deportivas que se desarrollan en la provincia

Nuevos retos para el futuro

El nuevo diputado de Deportes y Juventud, y alcalde de María, José Antonio García, ha mantenido un encuentro de trabajo con los responsables y técnicos del área de deportes de la Diputación de Almería en el que ha transmitido la importancia y el valor del área para el presidente de la Institución Provincial, Javier Aureliano García.García, quien tiene una dilatada experiencia en el mundo del deporte, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión municipal ya que, antes de ser el primer edil del municipio ubicado en la comarca de Los Vélez, ejerció como Teniente de Alcalde de María desde 2011.El diputado provincial ha mostrado su compromiso con las delegaciones asumidas. “Para mí la práctica del deporte es esencial y siempre he defendido los valores que adquirimos las personas a la hora de realizarlo, sea cual sea la modalidad. Vamos a fomentar el deporte desde las bases y para ello queremos escuchar y recoger la voz de todos los agentes sociales implicados en el sector”, ha afirmado.Por otro lado, el diputado ha puesto en valor las instalaciones deportivas con las que cuenta la provincia de Almería: “El pabellón Moisés Ruiz es el estandarte del deporte provincial, donde se acogen las competiciones más importantes tanto a nivel provincial como nacional. Sin embargo, cabe destacar las magníficas instalaciones con las que cuenta la ciudad y el resto de la provincia, donde las inversiones que realiza la Diputación son esenciales para igualar oportunidades entre los 103 municipios”.Por último, ha resaltado la importancia que tiene el área para el presidente de la Institución Provincial: “Javier A. García me ha transmitido, no solo su agradecimiento y admiración por el trabajo de todos los técnicos, sino el impulso que se le dará a esta área tan importante para la provincia de Almería”.

La Diputación Provincial de Almería pisa el acelerador para afrontar los grandes retos surgidos a causa de la emergencia sanitaria con el objetivo de reimpulsar la actividad deportiva, seguir apostando por la mejora y ampliación de instalaciones en los municipios y promocionar las competiciones y actividades que son clave para la dinamización económica y turística de los pueblos.





Apuesta por el binomio deporte y turismo

La Institución Provincial continúa en su apuesta por el binomio deporte y turismo, creando un importante atractivo para que personas de cualquier lugar del mundo visiten Almería. La provincia se ha convertido en referencia al ser uno de los mejores lugares del mundo para la práctica deportiva durante todo el año por su clima, entornos naturales y buenas temperaturas.El deporte al aire libre está siendo uno de los ejes de actuación más importantes. Ejemplo de ello es el ciclismo, con eventos de primer nivel como ‘La Vuelta’ a España o la ‘TITAN Series 2021’. Además, los recién presentados programas ‘Multiaventuras’ o ‘Rutas + Senderos 2021’ ponen en valor el patrimonio natural de la costa y el interior almeriense