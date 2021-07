Víctor Hernández Bru presenta en la Diputación su Historia de la Prensa de Almería

viernes 30 de julio de 2021 , 17:18h

El periodista y doctor en Humanidades estuvo arropado por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán en un acto celebrado en el salón de plenos





La Diputación de Almería acogió anoche la presentación del libro ‘Historia de la Prensa de Almería (1823-2000)’ de Víctor Hernández Bru. Esta obra del autor almeriense es el resultado de una tesis doctoral en la que estudió los ejemplares que atesora la Hemeroteca de la Institución Provincial. En la presentación participaron el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; así como el autor de la portada de la obra, el ilustrador Nico Morales Bru.



El salón de plenos acogió la puesta de largo de una obra que es el resultado de cinco años de investigación sobre la prensa escrita almeriense, que se plasmó en una tesis doctoral que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude en la Universidad de Almería. Fueron años de investigación en todos los archivos públicos y privados que poseían ejemplares de la prensa almeriense en sus diferentes épocas, arrancando desde el Boletín Oficial de la Provincia y El Norte de Almería de 1823 hasta el final del siglo XX.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, reiteró la gran apuesta que ha hecho la Diputación por la cultura, en todas sus vertientes, y el cine. “El presidente de la Diputación ha puesto toda la carne en el asador para hacer de Almería todo un referente cultural y la defensa de nuestro patrimonio y nuestra historia. Ver el salón de plenos repleto de público en la presentación de un libro de historia es toda una satisfacción para la Diputación”.



Además, Manuel Guzmán felicitó a Víctor Hernández Bru como empresario de la comunicación en Almería, del que subrayó que “realizas un trabajo serio y riguroso allá donde has estado”, aunque hizo hincapié en el compromiso de “Víctor Hernández Bru con la realidad y con la historia, y por tu trabajo de investigación que no es nada fácil, por formar parte del Instituto de Estudios Almerienses y por participar en dos volúmenes en la historia de Almería”.



Víctor Hernández Bru, que contó como llevó a cabo el trabajo de investigación para su tesis, subrayó algo que le ha quedado claro con su trabajo, y es que “no tenemos ni idea de lo que pasa si nos dedicamos a informarnos solamente por una fuente de información. Es fundamental contrastar, porque a lo largo de ese siglo y medio me he encontrado con hechos contados de una manera diferente en función del medio que lo estuviera contando”.



Hernández Bru destacó a dos personajes de su obra, concretamente Fructuoso Pérez Márquez, que fue el director de La Independencia, periódico cuyo propietario era Juan José Vivas Pérez, que editaron en la época de la Restauración tardía y que intentaba sobrevivir en la época de la Segunda República. “Tanto Fructuoso Pérez como Juan José Vivas Pérez fueron asesinados en el principio de la Guerra Civil en la playa de La Garrofa”.



“Ginés de Haro y Haro, padre fundó también un periódico que fue asaltado en la República y en la Guerra Civil, padre de Ginés de Haro Rossi, que lanzó ‘La Nueva España’, que posteriormente dio lugar a El Yugo, lo que hoy es La Voz de Almería”, contó Hernández Bru.



Hernández Bru hizo un alegato por la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de publicación. “En muchos de los tiempos de este libro esa libertad estaba seriamente coartada. Esto puede sonar como lejano, pero tengo que recordar que hace unos días en el Consejo de Ministros se ha dado luz verde a la Ley de Memoria Democrática que pretende que si el fruto de una investigación histórica ensalza a determinados personajes predeterminados por la autoridad competente esa investigación histórica puede incurrir en algún delito, siendo una ley incompatible con la Constitución”.



Nico Morales Bru, ilustrador y artífice de la portada de la obra explicó la influencia en su trabajo de Canteras Alonso, discípulo de Cantón Checa. “Un paisaje típico del gran artista Cantón Checa acompañado por un primer plano de un almeriense que ameniza su paseo por la Chanca leyendo un periódico cuyo titular indica el título del libro de Víctor Hernández Bru, con una miniatura del cable inglés” es lo que se puede ver en la portada.



La principal conclusión del trabajo es que no existe actividad periodística objetiva, imparcial o inocua, sino que el periodismo es y ha sido una actividad siempre influida por condicionantes empresariales, políticos, económicos y, sobre todo, personales, tanto de los propietarios como de los propios periodistas.









AUTOR

Víctor J. Hernández Bru (Almería, 1974) es licenciado en Ciencias de la Información con suficiencia investigadora en Periodismo por la Universidad Complutense, doctor en Humanidades (Historia) y máster en Comunicación Social por la Universidad de Almería y máster en Administración y Dirección de Empresas por la escuela de negocios ESIC.



También posee un Curso Experto en Marketing online. Formado inicialmente en el Colegio La Salle Almería, ha fundado y dirigido diversas empresas de comunicación como Presssport Comunicación e Imagen y Estudionet Marketing online, y ha trabajado en prensa escrita para Ideal durante veinticinco años, además de en otros medios como Canal 28, Canal Sureste, Agencia EFE y Onda Cero. Es responsable de comunicación de importantes empresas de diferentes sectores en Almería y dirige las emisoras esRadioAlmería.com y RadioMarcaAlmería.com.



Ha publicado su tesis doctoral, ‘Historia de la Prensa de Almería (1823-2000). Periódicos y periodistas’ y la novela ‘Diario de un maltratador’, ambas con editorial Círculo Rojo, además de diversos artículos especialmente enfocados sobre la historia del tiempo presente en España.



Ha participado y participa en el accionariado de diferentes empresas relacionadas con ámbitos como la comunicación, la hostelería, el comercio o la energía. Hijo de Remedios y Víctor, junto a su hermano Chema, es padre de Carla y Víctor, que conforman esa gran pasión que para él es la familia, junto a su pareja, Gemma, y sus hijas, Almudena e Irene. Precisamente la pasión es el motor que mueve su vida, aplicada también en ámbitos como el deporte (entrenador nacional de baloncesto), la comunicación y la constante defensa de la verdad, expresada de forma directa y sin rodeos.



Nico Morales Bru nacido en Almería en 1981, maestro de profesión y artista autodidacta hasta los veinte años, a partir de esa edad trabaja a las órdenes de Canteras Alonso, con el que estudia en su taller por el plazo de diez años. La acuarela que ilustra el libro está inspirada en la Almería antigua, más concretamente en la Almería indaliana del maestro, de su maestro, Cantón Checa.