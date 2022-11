Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar José Manuel Morales, de EDM Alianza KSV, subcampeón de la Supercopa de España Absoluta miércoles 09 de noviembre de 2022 , 07:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita deportiva se celebró recientemente en Barcelona donde asistieron 200 judocas de la geografía española Los deportistas de las escuelas deportivas municipales continúan regalando éxitos en forma de medallas y trofeos. En el caso de la disciplina de judo, en la EDM Alianza KSV se encuentran de enhorabuena debido a la buena actuación de uno de sus integrantes en un reciente campeonato. El pasado 5 de noviembre tuvo lugar la celebración de la Supercopa de España de Judo Absoluta de Barcelona y contó con la participación de 200 judocas, entre los que se dividieron 147 en categoría masculina y 55 en femenina. Almería estuvo representada por el deportista José Manuel Morales quien regresó al tatami tras varios meses de recuperación. Asimismo, el deportista almeriense consiguió el subcampeonato en el peso de 66k y, su participación se caracterizó por un primer combate en el que venció ante el francés Tasquiev. La siguiente ronda, el judoca se impuso al catalán Tur y, en cuartos de final superó a Niniashvily, de Georgia. Cuando llegó el turno de celebrar la prueba semifinal, venció ante el valenciano Alejandro Cases y, en la final, cedió ante el georgiano Lipartiliani. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado “al deportista y a la escuela municipal Alianza KSV por su labor diaria, gracias al esfuerzo y trabajo que dedican al deporte están llegando los reconocimientos, espero que no sea el último ya que supone un triunfo para Almería y la cantera base”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

