Deportes José Manuel Morales es bronce en el Campeonato de España Absoluto de Judo martes 14 de diciembre de 2021 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El deportista, que pertenece a la escuela deportiva municipal Alianza KSV, participó en la cita celebrada en Madrid en el peso de 66K Los logros de los deportistas que vienen realizando una trayectoria por las escuelas deportivas municipales (EDM) pertenecientes al Patronato Municipal de Deportes, están dando sus frutos. Esta vez, la EDM Alianza KSV tiene una nueva victoria que celebrar gracias a uno de sus deportistas que se formó en la cantera. Recientemente, se celebró en Madrid, en el Polideportivo Municipal Gallúr el Campeonato de España Absoluto en el que José Manuel Morales participó en el peso de 66K, en la cita deportiva logró cuatro victorias y una derrota y alcanzó el tercer puesto con una medalla de bronce senior. En Madrid, la celebración se realizó con las correspondientes medidas sanitarias y de seguridad por la covid-19. José Manuel Morales, con su victoria, accederá a los diferentes campeonatos que se celebren y, como traslada León Granda, director técnico de la escuela Alianza KSV, “va a tratar de seguir su programación, seguirá trabajando y mejorando, es joven y tiene mucho margen de mejora porque la medalla le abre un abanico de puertas”. De esta manera, el técnico de Alianza KSV considera que, en el campeonato, “José Manuel logró un resultado muy importante, a nivel personal entrenó mucho, es un premio a su trabajo porque emplea mucha dedicación a lo que hace, es un ejemplo para los jóvenes de la escuela y para nosotros, es un resultado muy positivo”. Así, José Manuel está involucrado en el judo y, una vez en semana, imparte clase a los niños de categoría alevín, mostrándoles toda su experiencia. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado su felicitación al deportista y a la escuela deportiva, Alianza KSV, “porque este triunfo viene a poner en valor la dedicación de los clubes con el deporte y las ganas de seguir superándose en cada competición”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.