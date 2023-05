Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Juan Espadas acude en apoyo del candidato socialista de Roquetas

sábado 20 de mayo de 2023 , 17:40h

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha augurado que el candidato socialista a la Alcaldía el 28M en Roquetas de Mar, Manolo García, es la persona “honesta, cabal y con sentido común” que cambiará el Gobierno Municipal en estas elecciones locales, sobre todo porque piensa en el interés general “y no en los negocios ni en el interés personal o individual”.

“El PP gobierna en Roquetas y ya sabemos lo que hay. Este municipio es el epicentro del poder político como el poder de lo mío, de lo que yo creo que tiene que ocurrir al margen de que a la gente le vaya bien” en relación a cómo gobierna el actual alcalde, Gabriel Amat, a quien vaticina el “fin de su ciclo” político. “El cambio tiene que llegar y va a llegar de la mano de Manolo García” y de una “candidatura muy pensada” porque este es el momento “en el que la gente diga hasta aquí, y que lo haga por dignidad, porque hace falta cambiar este gobierno para mejorar la vida de los roqueteros y roqueteras”, ha defendido el dirigente socialista en un acto público celebrado en la noche del viernes en el que han participado, igualmente, el candidato socialista y el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla.

Al contrario de lo que está haciendo el PP en Roquetas de Mar, el PSOE es un partido que “está con la gente y que hace política desde la proximidad” y, por eso, “somos indispensables”. “Nosotros tenemos valores y tenemos un proyecto de presente y de futuro para la gente, para la inmensa mayoría, no para una minoría”, ha recalcado y ha animado a la ciudadanía roquetera a votar y a participar el cambio el próximo 28 de mayo; toda vez que la abstención –de un 50% de la población- fue elevada en este municipio hace cuatro años.

“Los vecinos y vecinas de Roquetas de Mar deben votar un cambio de gobierno y a un partido, el PSOE, que está demostrando que sabe gobernar y que está tomando decisiones acertadas, el del Gobierno de España, y ese es el partido por el que se presenta Manolo García” el que ha aprobado medidas “que benefician a la sociedad roquetera”, como son el aumento de las pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional, el incremento de las becas, la Reforma Laboral o la Ley de Vivienda, ha enumerado y ha subrayado que a todos estos avances, el PP, el partido de Amat, se opuso.

La importancia que tiene para el PSOE, el partido de Manolo García, el municipio de Roquetas de Mar y la provincia se traduce, según Juan Espadas, en la destacada posición que ocupa Almería en el ranking de inversión nacional. “Almería es la cuarta provincia en volumen de inversión de toda España, según los Presupuestos Generales del Estado”, ha querido destacar en el acto público el líder de los socialistas andaluces y ha pedido que se contraste esta realidad “con lo que hace el Gobierno de Moreno Bonilla en Almería” donde, por enumerar, ha destacado las elevadas ratios existentes en educación y que Roquetas sea la localidad con más aulas prefabricadas de toda Andalucía. Además, Juan Espadas ha recordado la mala situación en la que se encuentra la Atención Primaria, algo que afecta negativamente a las y los pacientes de este municipio y de la provincia.

Protección contra Urbanismo “depredador”

El candidato socialista ha pedido el apoyo a los roqueteros para hacer de Roquetas de Mar “una ciudad de futuro, de oportunidades para todos, que sea un referente en tecnología e innovación”. Para Manolo García, Roquetas de Mar “se ha quedado atrás, es una ciudad en decadencia que ha perdido la iniciativa desde hace ya tiempo”, y ha puesto de ejemplo la falta de fondos europeos, que se están negando uno tras otro para los proyectos que presenta el Ayuntamiento roquetero por ser anticuados, mientras que muchas otras ciudades “los están aprovechando para cambiar”.

García se ha referido al programa electoral del PP para advertir que en él no se ha incluido ninguna referencia al urbanismo, pese a estar preparándose la revisión del PGOU. “Eso es con lo que empobreció este pueblo, con una burbuja inmobiliaria que nos dejó 20.000 viviendas vacías, eso sí que es un efecto llamada para los ocupas que tanto le preocupan a la derecha; no podemos permitir que vuelva ese urbanismo depredador”, ha pedido a los roqueteros. En este sentido, el candidato socialista se ha referido a Las Salinas como “la joya de Roquetas” y ha alertado de los planes de los que no habla el candidato del PP, porque “si se han atrevido con Doñana, qué no van a hacernos aquí”. En contraposición a esos planes, Manolo García apuesta para Las Salinas por la protección de la Ribera de la Algaida y el impulso de una “ciudad de cuidados” aprovechando el envejecimiento de la población en Europa, un sector con futuro y con empleos que “ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial va a destruir”.

García se ha preguntado cómo se puede decir que se está haciendo ciudad, en referencia al eslogan del PP de Amat, cuando Roquetas lleva 20 años sin poner en marcha el bus urbano, lleva cinco elecciones prometiendo la Ciudad Deportiva y “debemos ser la única ciudad de Europa que en lugar de crear carriles bici los elimina”. El alcaldable del PSOE ha criticado la falta de parques y árboles en las calles, el abandono de los sectores productivos, el déficit de instalaciones deportivas y la falta de mantenimiento de las pocas que hay, así como la degradación de los barrios, todo ello fruto de un proyecto “anclado en el pasado, que ya es pasado”, que se ha comprometido a cambiar a partir del 28 de mayo.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, considera que en Roquetas de Mar “no se vive mejor que antes”. “Lo lógico es que cuando un pueblo progresa y se desarrolla es porque se vive mejor” algo que no sucede en la segunda ciudad más poblada de la provincia en la que urge un “cambio importante” para adaptarse a un “modelo de ciudad del siglo XXI”.

Lorenzo Cazorla ha puesto en valor el trabajo que ha realizado Manolo García como líder de la oposición en la corporación municipal “poniendo de manifiesto los problemas de la ciudad y con propuestas para solucionarlo”, que es donde está la cuestión, ha señalado. Así, ha mencionado algunos de los grandes hitos que ha conseguido el portavoz socialista para sus paisanos y paisanas gracias a su gestión con diferentes administraciones, como ha sido el impulso a la Comisaría Nacional de Policía para Roquetas de Mar y un hospital público, el segundo en Poniente, que se construirá en suelo roquetero. “El hospital de Roquetas será público porque Manolo García se empeñó”, ha incidido el líder de los socialistas almerienses, quien recuerda que la financiación de esta infraestructura sanitaria procede de los Fondos Next Generation que consiguió y que ahora gestiona el Gobierno de España.