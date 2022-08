Deportes Juan Jose Fernandez y Daniel Espejo regresan de Oporto con la plata martes 02 de agosto de 2022 , 09:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La otra tripulación del Club de Mar, Fernando Reche y Martín Fresneda, terminó en decimocuarto lugar. El Club de Mar Almería regresa de Oporto con una plata, ya que la tripulación formada por Juan José Fernández y Daniel Espejo logró un peleado segundo puesto en el Mundial de Snipe Junior. Por otro lado, la otra tripulación del Club de Mar, formada por Fernando Reche y Martín Fresneda, no tuvo la misma suerte y finalizó en decimocuarta posición, después de sufrir un descalificado por fuera de línea en la última prueba disputada, que les hizo quedar fuera del top10 en la clasificación general. Los compases iniciales de la competición dejaban muy buen sabor de boca para los competidores del Club de Mar. No solo porque pudieron clasificar a sus dos tripulaciones entre los 10 mejores, sino porque Juan José Fernández y Daniel Espejo cerraban la primera y tercera jornada como líderes. En el tramo final de la competición encontrarían una ardua competencia con otras tripulaciones españolas y estadounidenses. Cuando se completaban 7 pruebas, entraba en juego el descarte que permite quitarse la peor posición a todas las tripulaciones, por lo que la clasificación se apretaba y aumentaba la tensión. Como resultado, Juan José Fernández y Daniel Espejo caían momentáneamente a la tercera posición, adelantados por los americanos Justin Callahan y Noah Zittrer, y por los españoles Samuel Beneyto y Rafael del Castillo, que se ponían líderes del Campeonato. Una descalificación de la tripulación americana por un incidente con otro participante hacía que Juan José Fernández y Daniel Espejo se colocaran en segunda posición a falta de la jornada final, donde estaba prevista una sola prueba. El último día de competición, no pudo realizarse la última prueba prevista debido a falta de viento, por lo que la clasificación final quedó con la victoria de los canarios Samuel Beneyto y Rafael del Castillo, segundos los regatistas del Club de Mar Almería Juan José Fernández y Daniel Espejo y en tercer lugar los también españoles, del Real Club Astur de Regatas, Francisco Silvela y Mauro Gonzalez-Regueral. En líneas generales, el Club de Mar Almería volvió a demostrar que está entre los mejores del sector y que tiene a deportistas en sus arcas capaces de la mejor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

