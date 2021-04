Juan José Rosado afirma que “me he inspirado en la vida cotidiana” para ‘Catástrofes enanas’

viernes 09 de abril de 2021 , 20:57h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El escritor almeriense habla sobre su obra en la Biblioteca Central José María Artero, presentado por el concejal Diego Cruz y el profesor Francisco Martínez





Mary Poppins, Los Planetas, Ray Conniff, Jack el Destripador, Banksy, una langosta congelada, un psicólogo que embarulla más que aclara y una fiesta de Primera Comunión convertida en performance viral son algunos de los personajes que habitan la novela ‘Catástrofes enanas’, escrita por el albojense Juan José Rosado. Es el mundo disparado de Mateo, un restaurador especializado en revitalizar pinturas sobre milagros y martirios sangrientos, protagonista de la obra presentada en la tarde de ayer, jueves, en la Biblioteca Central José María Artero. Una reflexión sobre las relaciones humanas, sobre la infancia y la edad adulta, con el fin de provocar las risas entre los lectores.



Así lo expresa Juan José Rosado, “lo que más me ha gustado es la reacción del público que lo leído, que se está riendo con esta novela”. Rosado afirma que “el protagonista es un restaurador de pinturas, que por pequeñas catástrofes cotidianas se siente abrumado, y los personajes de la cultura pop que introduzco algunos los conozco y otros encajan perfectamente en la trama de la obra”.



Un lenguaje fresco y divertido, que invita a disfrutarlo de la primera a la última página, y que ha desgranado en la tertulia celebrada en la Biblioteca Central “Esta novela es un medio para desarrollar la creatividad que llevo dentro”, confiesa el autor almeriense. En la misma línea, Juan José Rosado asegura que “me he inspirado en la vida cotidiana a la hora de escribir ‘Catástrofes enanas’.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha presentado al escritor almeriense, afirmando que Juan José Rosado “es un autor que huye de los encasillamientos, capaz de sobrevolar o transgredir diferentes disciplinas como las artes plásticas, el cuento o la música. Despliega su creatividad sin necesidad de acotar estilos, géneros o tramas consabidas, guiado tan solo por un espíritu libre. En esta obra, por ejemplo, el autor, o mejor dicho, el narrador (que no siempre es lo mismo, ¿o sí...?) no duda en abordar anécdotas conyugales o “primeras comuniones”.



Esta frase la desarrolla el concejal aseverando “tengo para mí que a Juan José Rosado aún le queda mucho arsenal, mucho repertorio creativo con el que seguir deleitándonos. Y discrepando con el título de esta novela, decirles que lo de hoy no es ‘una catástrofe’, sino todo lo contrario: un acontecimiento, un auténtico acontecimiento cultural”.



Seguidamente, el profesor y también escritor Francisco Martínez Navarro, ha servido de maestro de ceremonias para conocer motivaciones, anécdotas, impresiones y cómo se gestó esta obra, en un coloquio con el público asistente dentro de la cultura segura.





Sobre el autor

Juan José Rosado es artista plástico y escritor. Ha publicado el libro ilustrado ‘El librolibro’ (Dauro, 2005) y la novela ‘Los excursionistas místicos’ (Lagartos Editores, 2009), con prólogo de Antonio Orejudo. Esta novela también ha sido reseñada por María José Bruña en la revista ‘Castilla, Estudios de Literatura’. Asimismo, es autor de los cuentos ‘La inteligencia del imitador’ (Lagartos Editores, 2008) e ‘Historia de España en orden alfabético’, aparecido en el número 93 de ‘La Bolsa de Pipas’.



En el campo de las artes plásticas ha participado en exposiciones tales como ‘Gráfika’ (Instituto Cervantes, 2011); ‘Ficciones en serie’, comisariada por Jordi Costa para el Festival SOS 4.8 (Murcia, 2013) o ‘New tendencies in spanish art’ (Southern Exposure, San Francisco, 1998). Varias de sus exposiciones individuales las ha realizado en Contemporánea, Granada.



La sinopsis de la novela es la siguiente: además de por su trabajo, vive desorientado por la vida líquida y por su vecino, ex cantante infantil de un grupo parecido a Parchís, que alardea de haber interpretado canciones ridículas y desprecia al protagonista por su pasado punk. Así, ‘Catástrofes Enanas’ aborda la relación que cada persona mantiene con la infancia y cómo, en demasiados casos, se manifiesta involuntariamente.