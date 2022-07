ANDALUCÍA Juanma Moreno: "Ésta será la legislatura del agua" facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo ha afirmado en la sesión de investidura como presidente del Gobierno andaluz El presidente del Partido Popular de Andalucía y presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado hoy que pondrá toda su capacidad, esfuerzo y trabajo al servicio de esta comunidad y de los andaluces, a la vez que ha subrayado que actuará en esta legislatura con coraje, determinación y poniendo todos los medios que estén al alcance del Gobierno andaluz para amparar a las familias andaluzas, salvar su economía y proteger su bienestar frente a la subida de precios y la incertidumbre.



Durante su discurso en el Debate de Investidura en el Parlamento andaluz, ha manifestado que el Gobierno de la nueva mayoría será el Gobierno de la confianza en los andaluces y en Andalucía, en la capacidad para buscar respuestas y en la ambición de ser cada día mejores, conquistando espacios de liderazgo en España y en Europa y ha instado a todos los andaluces a soñar con una tierra líder en bienestar, empleo y progreso.



Moreno ha afirmado que esta nueva mayoría que representa no es excluyente, sino que quiere sumar voluntades para construir juntos una Andalucía dispuesta a luchar por ser cada día mejor, ante lo que ha asegurado que esta mayoría asume el compromiso del diálogo permanente con los grupos políticos y ha apuntado que la oposición debe asumir también su papel democrático de control e iniciativa. “Les solicito que huyan de la tentación de la oposición absoluta. Los andaluces han apostado por una forma de hacer política basada en la moderación, el diálogo y la cercanía. Me gustaría pensar que es un sello de la calidad de la política andaluza: nuestra manera de hacer política”.



De este modo, ha señalado que quiere renovar la Alianza por Andalucía para lo que necesita la complicidad de los andaluces porque “el diálogo cobra su pleno sentido cuando no es una obligación sino convicción, cuando no es necesidad sino una elección”.



Así, ha aseverado que el objetivo es dar continuidad al programa reformista que ha funcionado y que está basado en cuatro ejes principales como es el fortalecimiento de los servicios públicos, la reforma fiscal, la simplificación administrativa y la atracción de inversiones, con la elaboración este mismo año de un nuevo decreto de ley de simplificación administrativa, y avanzar en una nueva economía vinculada a la sostenibilidad, innovación y conocimiento.



Además, se ha referido a la inflación como el gran enemigo a batir y ha incidido en que España y por tanto Andalucía necesita un plan de medidas coherente del Gobierno central que beneficie a la clase media y trabajadora y aparte los muros ideológicos para centrarse en el interés de la mayoría.



El presidente de los populares andaluces ha enumerado algunas de las medidas que se van a poner en marcha para ello entre las que se encuentran la suspensión del canon del agua el próximo año que permitirá rebajar una media de 40 euros la factura del agua y supondrá un ahorro global de 140 millones para las familias y empresas y que se hará sin afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, la deflación de la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos de la renta con la que las familias andaluzas se ahorrarán 70 millones de euros años y el aumento de las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico. “Este paquete de medidas fiscales supondrá un balón de oxígeno a las familias de al menos 260 millones de euros adicionales solo en 2023”.



Además, ha insistido en que siempre actuará con lealtad a las instituciones, ofreciendo su colaboración al resto de administraciones, lealtad a la Corona, colaboración con Europa, con los ayuntamientos, con el resto de las comunidades autónomas y con el Gobierno de la Nación para avanzar en los asuntos pendientes que afectan a los intereses de Andalucía. “Confío en que la nueva mayoría de Andalucía abra un nuevo tiempo y una nueva relación del Gobierno de España con esta comunidad basada en el diálogo, la lealtad y el respeto”.



De esta manera, ha agregado que en la reunión que tiene la próxima semana con el presidente del Gobierno, Sánchez debe escuchar la voz de Andalucía y atender a sus necesidades, sus proyectos y sus anhelos.



Es aquí donde ha resaltado que Andalucía quiere la reforma del sistema de financiación autonómica que está obsoleto, que mientras tanto se active un mecanismo transitorio de nivelación que palíe los mil millones que los andaluces perdemos cada año, quiere ser tenida en cuenta en la distribución y aplicación de los fondos europeos, las inversiones que le corresponden y que se agilicen las infraestructuras pendientes en materia hídrica, de carreteras y ferrocarril y otras que son cruciales para su desarrollo como los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo. “Queremos una Andalucía fuerte y próspera para construir una España mejor”, ha dicho.



Moreno ha hecho alusión al Presupuesto para 2023 al que ha considerado la principal herramienta para afrontar la coyuntura económica y seguir transformando Andalucía, al mismo tiempo que ha expresado que la comunidad andaluza contará con unas cuentas realistas y ambiciosas y que tendrán un marcado carácter social, continuando la senda de los anteriores y priorizando en Sanidad, Educación, Políticas Sociales y la creación de empleo y aprovechando al máximo los fondos europeos que puedan llegar para estimular el tejido productivo andaluz. “El Presupuesto 2023 será el Presupuesto de las familias andaluzas y estará volcado en protegerlas y ayudarlas”.



El Gobierno de la nueva mayoría trabajará para lograr el bienestar de todos los andaluces



El líder popular ha reiterado que para el nuevo Gobierno la Sanidad seguirá siendo una prioridad y ha detallado que en los próximos años continuará el desarrollo de la carrera profesional de los trabajadores del SAS y se buscarán medidas para paliar el déficit de profesionales en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas.



Asimismo, ha recordado que en esta legislatura se han producido una inversión en materia de infraestructuras de más de 1.000 millones de euros y que se han puesto en marcha 33 nuevas instalaciones sanitarias que eran muy necesarias en las ocho provincias andaluzas y a ello se suma que en la próxima se finalizarán las obras iniciadas y que completarán un mapa sanitario significativamente mejor que el que existía en 2018.



En este sentido, ha explicado que se van a abordar los problemas que persisten en la Atención Primaria y se ha marcado el compromiso de alcanzar un máximo de 48 horas de media para que los andaluces puedan ser atendidos por su médico. “Nuestro objetivo es una reforma integral para modernizar y agilizar el modelo de Atención Primaria, ya que la solución no puede ser volver a la precaria situación preCovid con centros de salud masificados y consultas que apenas llegan a los cinco minutos por paciente”. Además, ha añadido que se seguirá trabajando en el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público y que se van a impulsar los programas de prevención del cáncer.



De esta forma, ha anunciado que se va a implantar progresivamente el cribado de cáncer de pulmón, el cribado de cáncer de cérvix al 100% a lo largo de la Legislatura para todas las mujeres de 25 a 65 años y la ampliación de la edad del cribado de cáncer que se extenderá de 40 a 75 años.



En cuanto a la Salud Mental, ha afirmado que se trabajará en la mejora del servicio de los psicólogos clínicos, se aumentarán las plazas de atención a los casos adolescentes con trastornos mentales graves que precisan ingresos y tratamientos de mayor duración y se incrementarán los equipos de tratamiento intensivo comunitario en las unidades de gestión clínica de Salud Mental.



En materia educativa, ha dicho que el propósito es de dar una respuesta adecuada a cada necesidad y deseo de formación, respetando siempre la libertad de las familias para elegir la educación para sus hijos. Así, ha destacado que el sistema educativo andaluz dispondrá en el próximo curso de 4.320 docentes más en los centros públicos y 490 en los concertados. En lo relacionado con las infraestructuras educativas, se continuará con las más de 1.600 actuaciones que se están gestionando en la actualidad con un presupuesto programado de casi mil millones de euros. “En este año estará finalizadas 573 actuaciones de construcción, ampliación o mejora de centros educativos públicos con un presupuesto de más de 150 millones”.



El Gobierno andaluz ha demostrado desde el primer momento la apuesta firme y decidida por los jóvenes andaluces que tienen preparación y talento de sobra para ocupar un lugar protagonista en la ambición de hacer de Andalucía una comunidad líder. Moreno ha detallado que se va a presentar una Ley de Juventud de Andalucía y se continuará la transformación histórica de la Formación Profesional Reglada hacia un modelo de futuro que resulte útil para el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Por ello, ha anunciado que se van a ofertar 20.000 plazas más de FP Reglada hasta alcanzar las 180.000 y en una apuesta clara por la FP Dual más de un tercio de las nuevas plazas irán destinados a este modelo, a lo que se suma que se contará con nuevos Centros Integrados Públicos de FP que se unirán a los cinco ya existentes.



Moreno ha puesto en valor el Centro Integrado de Formación Profesional Aeroespacial en el municipio sevillano de La Rinconada y ha apuntado a que este centro que será el más grande de Andalucía y un referente de la enseñanza aeronáutica en España llevará el nombre del que fuera consejero de Educación, Javier Imbroda

En lo relativo a las Universidades, ha afirmado que se avanzará en un marco que les aporte la estabilidad y certidumbre necesarias a través del desarrollo del nuevo modelo de financiación, un nuevo mapa de titulaciones para adecuar la oferta a las nuevas demandas y con la ampliación del presupuesto en becas y el mantenimiento de las bonificaciones en las matrículas universitarias.



El presidente en funciones ha resaltado que el paro juvenil ha bajado nueve puntos en Andalucía, triplicando el descenso del conjunto de España, y ha matizado que para continuar con esta tendencia se va a impulsar medidas como subvenciones de 5.000 euros para el inicio de la actividad para menores de 35 años y de 3.800 euros para mayores de 35 años, se van a activar ayudas a la contratación del primer trabajador que cubrirán el 50% de la cotización los dos primeros años e incentivos a la contratación indefinida de personas desempleadas con ayudas de entre 3.500 y 6.600 euros por contrato indefinido que supongan un incremento neto de la plantilla fija.



Además, se están desplegando dos importantes paquetes de ayudas de 120 millones para la contratación a través de las Entidades Locales y 97 millones para formación y jóvenes de la mano de los ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro. “Con estas actuaciones vamos a incentivar la contratación y la formación de cerca de 30.000 jóvenes andaluces, ayudándoles en esta situación económica tan complicada”



La conciliación familiar, una política transversal del Gobierno andaluz



Moreno ha manifestado que el Plan Andaluz de Natalidad se incorporará como una línea específica en el Plan de Familias de Andalucía y, una vez aprobado, se iniciarán los trabajos para la elaboración y la tramitación de la Ley de Familias en Andalucía.



En este sentido, ha explicado que se van a llevar a cabo dos medidas importantes como es avanzar progresivamente en la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años y en la oferta de dos actividades extraescolares como son Deporte Libre y Estudio Asistido.



Para mayores y dependientes se van a crear nuevos recursos de atención residencial para enfermos de Alzheimer y de Cuidados Intermedios, se seguirá desarrollando el primer Plan Estratégico de Personas Mayores, se aprobará la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad. En cuanto a Dependencia, ha señalado que una de las primeras leyes que se llevará al Parlamento será la Ley de Atención Temprana y también se llevará en el próximo período de sesiones la Ley que regulará el Ingreso para la Infancia y la Inclusión.



En materia de Igualdad se desarrollará el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobado en el mes de marzo y se aprobará el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, así como un Plan de Igualdad para la Administración de Justicia.



El presidente de los populares andaluces ha aludido a la violencia machista y ha incidido en la importancia de garantizar y reforzar las estructuras de protección y atención integral a las mujeres. Así, ha anunciado que se aprobará este mismo año el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, al mismo tiempo que ha insistido en el firme compromiso de la comunidad andaluza con el Pacto de Estado.



También se ha referido al empleo, la principal preocupación de las familias andaluzas y una de las grandes prioridades del Gobierno andaluz. A este respecto, ha avanzando que se está a la espera de los cambios en la normativa que prepara el Ministerio de Seguridad Social para terminar de definir la implantación de la Cuota Cero para los nuevos autónomos en Andalucía. Además, ha apuntado que se creará el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo donde las asociaciones, por primera vez, tendrá voz y voto para defender los intereses de los autónomos y se elaborará el primer Plan Estratégico del Trabajo Autónomo.



Agricultura, Turismo y Cultura, sectores estratégicos para ampliar y fortalecer las oportunidades de futuro



Moreno ha lamentado que el Gobierno de España no haya atendido las alegaciones y aportaciones de Andalucía al Plan Estratégico Nacional y ha considerado un error no tener en cuenta el rechazo unánime del campo andaluz, lo que tendrá consecuencias muy negativas para los agricultores y ganaderos que perderán en torno a los 500 millones de euros.



En este ámbito, ha anunciado que antes de que acabe el año se van a convocar ayudas extraordinarias a los agricultores y ganaderos para paliar las consecuencias del incremento de los costes de producción, se va a aprobar en Plan Integral de Frutas y Hortalizas en los últimos meses y se va a elaborar una Ley de Fomento de la Producción Ecológica.

“Vamos a atender a una demanda histórica del sector pesquero andaluz como es el primer decreto de Pesca de aguas interiores y aprobaremos la nueva Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina”.



El presidente del PP de Andalucía ha apostillado que esta legislatura será la del agua y se ha marcado como reto recuperar las actuaciones directas en materia de inversión de regadíos como complemento a las ayudas a los regantes y poner en marcha un segundo Plan Andaluza de Agua Regeneradas de Andalucía para uso agrario, turístico e industrial mediante nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan alcanzar la generación de 100 hectómetros cúbicos de nuevos recursos hídricos.



Además, ha apuntado que el nuevo Gobierno buscará una solución definitiva, clara y legal para los agricultores de la Corona Norte de Doñana porque “la inacción no es el camino para resolver un problema enquistado durante años”.



Con respecto al Turismo, ha apostado por digitalizar la oferta, romper la estacionalidad y ampliar la diversificación y en relación con la Economía Verde ha indicado que uno de los objetivos es incrementar la potencia renovable con 12 nuevos GW, superando los 20GW de potencia instalada, un incremento que movilizará una inversión privada de 12.000 millones de euros y la creación de 30.000 empleos directos en la fase de construcción.



“Andalucía puede ser una de las grandes potencias europeas en el desarrollo y producción de energía renovable e hidrógeno verde. Estamos trabajando ya en la creación de la Alianza por el Hidrógeno en la que espero contar con la participación del sector público, las empresas, la universidad y los expertos”.



También ha aludido a la Andalucía de interior y a las zonas rurales a las que ha definido como el corazón de Andalucía. Por ello, ha señalado que para fomentar la actividad económica en el mundo rural se aprobarán ayudas de 5.000 euros para el inicio de un negocio para autónomos que residan en municipios de menos de 10.000 habitantes, se impulsará el comercio y la artesanía y se respaldará al sector de la caza, desarrollando el nuevo acuerdo firmado con la Federación Andaluza y con ayudas a la contratación de guardas rurales para vigilancia y asistencias a fincas cinegéticas.



Para concluir, ha mencionado algunas de las medidas incluida en un paquete normativo en materia de Administración y Justicia como es la Ley de Función Pública, la Estrategia de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta 2022-2030, la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta o la Ley de Policías Locales de Andalucía.

